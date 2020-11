Ravenna. Don Bartolomeo Nwabeke è stato nominato amministratore parrocchiale di San Pier Damiani

Ancora due nomine per le parrocchie della Diocesi. Nei giorni scorsi, l’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni, ha designato don Bartolomeo Nwabeke quale amministratore parrocchiale di San Pier Damiani. Don Bartolomeo Nwabeke è nato a Eziama Antiga (Nigeria) nel 1980 ed è stato ordinato sacerdote nel 2010.

Nel suo ministero pastorale sarà coadiuvato dai due diaconi Edo Assirelli e Pierangelo Martini ma anche dalla comunità salesiana per la formazione dei catechisti e degli animatori della pastorale giovanile. Don Sante Bertarelli, già parroco di Longastrino, andrà in aiuto alla comunità di San Nicolò di Argenta come collaboratore parrocchiale.