Ravenna Nightmare Film Fest: è di scena il Concorso Internazionale di Lungometraggi

E’ il Concorso Internazionale Lungometraggi alle 16.00 ad aprire la giornata di lunedì 2 novembre del Ravenna Nightmare Film Fest. Verrà presentato Stranger tra i sette titoli di fiction inediti in Italia che si contendono la vittoria degli ambiti premi del RNFF. Stranger è l’ intrigante thriller di Dimitry Tomashpolski, un lungometraggio dalle tinte oscure su un misterioso legame fra acqua e persone scomparse. Il film sarà preceduto da un’introduzione della programmer Silvia Moras e dal saluto del regista.

A seguire, alle ore 18.30, la sezione Contemporanea, dedicata all’approfondimento e alla valorizzazione del lato oscuro del cinema moderno. Protagonista la pellicola Nimic del talentuoso Yorgos Lanthimos: un nuovo corto del regista candidato all’oscar e già autore di capolavori quali The Lobster, La Favorita e Dogtooth. Dodici minuti per raccontare come un inaspettato incontro in metropolitana possa cambiare la vita di un violoncellista. Il film sarà preceduto da un’introduzione della programmer Mariangela Sansone.

A chiudere la giornata, alle 21.00, l’attesissimo momento dedicato alla sezione Showcase Emilia Romagna, vetrina creata per valorizzare e promuovere i film realizzati sul territorio dell’Emilia Romagna. Proposta della serata sarà il film The Sky Over Kibera di Marco Martinelli, che in una baraccopoli di Nairobi dà vita ad una interpretazione della Divina Commedia in chiave contemporanea. Una nuova opera di Martinelli, attore, drammaturgo e regista teatrale di fama mondiale, fondatore fra le altre cose del celebre Teatro delle Albe. Il film sarà preceduto da un’intervista al regista curata dal giornalista Iacopo Gardelli.

Ogni film è disponibile per 48h dopo l’orario di programmazione, a parte Dante’s Hell, Inferno Dantesco Animato e David Lynch e il Perturbante, che saranno disponibili per tutti i giorni del Festival.

Per acquistare i biglietti:

mymovies.it/ondemand/ravenna-nightmare/accrediti/

BASIC: 9,90€ – Tutti i film del Festival

SOSTENITORE: 49€ – Tutti i film del Festival + manifesto e shopper

PARTNER: 100€ – Tutti i film del Festival + manifesto, shopper, catalogo e t-shirt

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano, escluso Mishima: The Last Debate che sarà proiettato con i sottotitoli in inglese.

Il programma del Festival:

http://www.ravennanightmare.it/2020/ita/programma-festival-cinema-ravenna.asp