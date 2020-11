Al Pala Costa amichevole con l’Unieuro Forlì per l’Orasì Basket Ravenna

L’OraSì Ravenna sarà impegnata domani pomeriggio al Pala Costa in un test amichevole con l’Unieuro Forlì. Palla a due alle ore 17.30, a porte chiuse per il pubblico.

Un nuovo passo per Chiumenti e compagni nel rodaggio dei meccanismi di gioco, contro una squadra già affrontata in Supercoppa e avversaria in campionato, utile a testare ulteriormente il livello di preparazione in vista dell’inizio della stagione.