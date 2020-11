Alle terme di Cervia test gratuito e pacchetti speciali per la salute dell’udito

Una giornata dedicata alla salute dell’udito, tra prevenzione e cura. Giovedì 5 novembre dalle 15 alle 18, alle Terme di Cervia sarà possibile effettuare un controllo gratuito dell’udito con Amplifon e i medici della struttura saranno a disposizione per consigliare le cure termali più adatte alle diverse esigenze.

La terapia termale ha una grande efficacia nel caso di disturbi dell’udito causati dall’infiammazione delle prime vie respiratorie. L’acqua termale apporta i suoi benefici raggiungendo l’apparato respiratorio, l’orecchio medio, adenoidi, tonsille, naso, bronchi, polmoni, attraverso l’uso di insufflatori e del mezzo termale. Inoltre, le cure inalatorie hanno un effetto non solo terapeutico ma anche preventivo, poiché aumentano le difese immunitarie dell’organismo.

Per provarne tutti gli effetti benefici, le Terme mettono a disposizione pacchetti speciali di cure per il trattamento di problemi come sordità rinogena, otiti, tubotimpaniti ecc. I pacchetti, oltre ai cicli di cure inalatorie, alle insufflazioni o ai politzer e agli esami dedicati, prevedono un ingresso omaggio al percorso termale (accesso alle vasche termali – grande, profonda, ipertonica a concentrazione di salinità e temperatura variabile –, percorso vascolare, accesso alla Terrazza del Sole con vasca idromassaggio). Sono acquistabili alla cassa a partire da giovedì 5 novembre, e utilizzabili fino al termine della stagione 2020 (28 novembre).