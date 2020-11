Cervia. Il Sindaco Massimo Medri ha festeggiato ‘Angelina” di Pinarella che ha compiuto 100 anni

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha portato gli auguri a Gaza Santa che il 29 ottobre ha compiuto 100 anni.

La signora Santa è nata a Cesenatico il 29 ottobre 1920 e dopo essersi sposata con Luigi Presepi a 20 anni è arrivata a Pinarella, dove ha sempre vissuto fino ad ora. Col marito ha sempre gestito un’attività estiva e ancora oggi d’estate in cortile, la si può vedere sulla sua poltrona, fermarsi a parlare con i bambini e i turisti che passano. E’ conosciuta da tutti come ‘Angelina”.

I suoi cento anni li ha festeggiati in casa con le figlie, i nipoti e i pronipoti e i tanti familiari che si sono riuniti per lei, che è ancora il punto di riferimento e ha una parola di conforto e di sostegno per tutti.