Internet delle cose: un convegno a distanza organizzato dall’URF per applicare la tecnologia alla vita di tutti i giorni

L’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con Lepida, Agrintesa e Image Line, organizzano un convegno digitale mercoledì 11 novembre, dalle 16.00 alle 18.00, per parlare del progetto regionale RetePAIoT (www.retepaiot.it) che utilizza la rete LoRaWAN per lo sviluppodelle tecnologie IoT. Il convegno sull’Internet delle Cose intende stimolare il confronto e il dibattito pubblico sull’applicazione di queste tecnologie per risolvere problematiche comuni e migliorare la qualità della vita. Le testimonianze all’interno del programma costituiscono casi di studio e di successo in cui l’applicazione corretta delle tecnologie IoT ha prodotto risultati significativi.

La finalità ultima di questo evento è quella di veicolare un impulso propositivo allo sviluppo digitale del territorio e concretizzare nuove opportunità di implementazione in tutta l’Emilia-Romagna. La moderazione del convegno è stata affidata al giornalista Ivano Valmori e in veste di relatori interverranno: Alfonso Nicolardi, Sindaco del Comune di Riolo Terme, Gianluca Mazzini, Direttore generale Lepida ScpA, Alvaro Crociani, Direttore CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali), Roberto Verdone, Professore Ordinario Università di Bologna, Tullio Salmon Cinotti, Professore Ordinario Università di Bologna, Riccardo Righi, Assessore del Comune di Carpi, Raffaele Giaffreda, Chief IoT Scientist presso la Fondazione Bruno Kessler, Enrico Diacci, Sindaco del Comune di Novi e Assessore dell’Unione delle Terre d’Argine, Giovanni Bertozzi, titolare dell’Azienda Agricola Bertozzi.

L’evento si terrà in modalità a distanza, attraverso la piattaforma di video-conferenza Lifesize. Per partecipare all’evento è necessario inoltrare la propria richiesta di iscrizione entro il 9 novembre 2020 compilando il modulo reperibile a questo link: https://tinyurl.com/lorawan2020.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell’evento al 0546-691258 o inviare una mail all’indirizzo mariacristina.innocenti@romagnafaentina.it.

Al fine di garantire la massima diffusione dell’informazione, in questo periodo di restrizione aggregativa, l’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dei Comuni dell’Unione dellaRomagna Faentina, nei giorni seguenti la registrazione dell’evento verrà caricata sul canale YouTube dell’Unione.