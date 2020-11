Mei. Bando “Per chi Crea”, partono le audizioni per il concerto di Natale

Parte dal 3 novembre la seconda parte del Corso sulla Canzone d’Autore al Polo Torricelli – Ballardini per i Cantautori a Scuola, un fiore all’occhiello per la città di Faenza grazie al bando ideato dal MEI e dalla Casa della Musica vinto a livello nazionale grazie al progetto “Per Chi Crea” di Mibact e Siae. La Storia del Novecento attraverso la musica e la poesia dei Cantautori Italiani e le influenze degli chansonnier francesi e dei songwriter americani e inglesi arriva a segno grazie a un bando del Mibac e Siae intitolato “Per chi Crea” al Liceo Torricelli – Ballardini del Preside Luigi Neri grazie a un bando realizzato dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di, con la collaborazione della Casa della Musica, l’affiancamento della Professoressa del Liceo Torricelli – Ballardini Marisa Pierri prima affiancata poi dalla Professoressa Francesca Monti poi e un supporto da parte degli Assessorati alla Cultura e ai Giovani del Comune di Faenza grazie al coordinamento di Giordano Sangiorgi.

Dal 3 novembre invece si terranno le Audizioni singolarmente on line per la messa in cantiere della prima Orchestra per Cantautori Italiani degli Studenti del Polo Torricelli – Ballardini per l’allestimento di uno spettacolo musicale e teatrale che sarà aperto al pubblico faentino seguendo le norme di contrasto al Corona Virus per Natale 2020. Le Audizioni sono aperte a tutti gli Studenti dei Licei Torricelli, Severi e Ballardini che Cantano, che suonano uno Strumento e fanno i Dj, a tutti gli

Studenti che Recitano e Conducono e sanno stare su un Palco, a tutti gli Studenti che scrivono Poesie, Romanzi, Articoli e Saggi, a tutti gli Studenti che vogliono ampliare le loro competenza in ambito di Regia e in ambito tecnico di Impianti Audio e Luci, Backline Strumentale sul Palco e Backstage e Supporti organizzativi per l’allestimento di uno Spettacolo e a tutti gli Studenti che vogliono partecipare attraverso un lavoro di promozione e documentazione e comunicazione dell’evento attraverso attività di ufficio stampa, social, foto e video.

I partecipanti alle audizioni sono al momento ben 32 giovani studenti e musicisti del Polo Torricelli – Ballardini e sono: Mario Magnani, Anita Ofelio, D’Afflitto Sorrentino, Chiara Perini , Lucia Fischetti, Francesco Di Deco, Giada Scardovi, Giulia Barnabe’, Michele Folli, Cristiano Trombetta, Edoardo Miserocchi, Matteo Marchiani, Francesco Zauli, Alice Zauli, Elisa Cavina, Serena Bosi, Jacopo Guerra, Sofia De Santis, Carlo Dapporto, Anna Tortolani, Anna Patuelli, Maria Malpezzi, Monica Conti, Azedine Alami, Vera Impellizzeri, Nicolo’ Pompignoli, Alex Domeniconi, Mattia De Tollis, Lorenzo Mingozzi, Emilio Censurato, Dimple Tokas e Claudia Pumpignano.

Se vi fossero altri studenti medi interessati questi possono scrivere a mei@materialimusicali.it inviando i propri dati con nome e cognome, classe

frequentata, contatti cellulare e email, eta’, strumento suonato e altro entro la fine del mese di ottobre.