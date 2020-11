Dal 2 novembre, al Pala De Andrè (con ingresso in via Trieste), è stata inaugurata la nuova postazione di drive through a servizio del distretto Ausl di Ravenna. Nell’area dedicata sono presenti due postazioni (due team composti da infermieri) per poter effettuare il maggior numero di tamponi possibili (capacità oltre 800 tamponi al giorno). L’orario previsto per l’attività programmata dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in tale fascia oraria saranno gestiti gli accessi per appuntamento. Da oggi, martedì 3 novembre si può accedere senza appuntamento nel pomeriggio, dalle 14 alle ore 18, ma sempre con la richiesta effettuata dal proprio medico di famiglia. Non è previsto accesso diretto senza prescrizione. Questa nuova postazione va ad integrare quella attiva presso il CMP, che non verrà dismessa, ma sarà utilizzata esclusivamente su appuntamento, per i test rapidi dei pazienti in età pediatrica.

Foto 3 di 4