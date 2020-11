Ravennate che vive a Vienna, sugli attacchi terroristici: ancora una volta le sirene di storie lontane si avvicinano a noi…

Sono un lavezzolese che vive a Vienna. Quante chiamate e messaggi dalla Romagna, preoccupati, in queste ore. Stiamo bene. Le bimbe stanno bene. Sentivamo le sirene della polizia passare per l’operazione in corso da parte delle forze speciali di polizia nel centro di Vienna. Vicino a casa nostra.

Le news che vediamo in tv, le vediamo anche dalla nostra finestra.

Ovviamente ho subito cambiato canale tv e messo su musica e balli per le bambine, per distrarle dalle sirene.

E pensare che eravamo proprio negli stessi luoghi il giorno prima, abbiamo mangiato nel posto che si vede in uno dei video delle sparatorie, vicino alla metro di SchwedenPlatz. Avevamo parcheggiato le bici dove si vede la polizia nascondersi.

Ancora una volta le sirene di storie lontane si avvicinano a noi… https://m.youtube.com/watch?v=Zonbrl_ei-k

Massimo Toschi – da Vienna

