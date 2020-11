Sgabanaza e Mario Russomando aprono le “Serate con l’autore” al centro sociale di Pisignano Cannuzzo

L’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, anche quest’anno continua con la rassegna culturale: “Serate con l’autore”. In questa edizione verranno presentati tanti libri in 9 serate nei mesi di ottobre e novembre e dicembre. La rassegna gode del patrocinio del comune di Cervia, dovuto al notevole successo raccolto dalle precedenti edizioni ed in particolare per l’attività culturale svolta nell’entroterra cervese. L’iniziativa continua dunque mercoledì 4 novembre alle 20.30, nella Sala Riunioni di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d.

Una serata dedicata a due personaggi davvero straordinari del mondo dello spettacolo e della televisione con Giuseppe Bertaccini in arte “Sgabanaza” un personaggio conosciuto e amato dai romagnoli per la sua straordinaria capacità di comicità che presenta il libro: Io Sgabanaza – vita comicità e poesia romagnola” e poi con un altro personaggio giornalista e del mondo televisivo Mario Russomanno (salotto blu solo per ricordane qualcuno) che con questo libro racconta ciò che successe alla “Bussola” locale da ballo storico di Fratta Terme nel comune di Bertinoro.

Giuseppe Bertaccini: Voleva fare il prete, tanto che fi no ai vent’anni ha frequentato il seminario, ma è diventato un simbolo della risata e della spirito romagnoli. Per la prima volta, Pier Giuseppe Bertaccini, alias Sgabanaza, si racconta in un libro che sorprenderà il lettore. Non mancano ovviamente le celebri barzellette in cui si svela l’essenza stessa del romagnolo, il gusto per il politicamente scorretto, per la risata grassa, per la ruvidezza delle espressioni e per il modo conflittuale di vivere il rapporto tra marito e moglie. Ma accanto a Sgabanaza c’è Pier Giuseppe Bertaccini, uomo di famiglia, legatissimo alla moglie, ex dirigente bancario con una cultura umanistica raffi nata, impegnato nel volontariato e nella politica, amante della poesia dialettale.

Mario Russomanno – All’inizio degli anni Sessanta a Fratta Terme, nel Comune di Bertinoro, venne aperto un locale da ballo dove in precedenza era attivo un “dancing” di più modeste ambizioni denominato “Arena del Rio”. Il nuovo ritrovo venne chiamato “La Bussola”. L’iniziativa fu di due appezzati musicisti dell’orchestra di Secondo Casadei: Fernando Asioli e Nevis Bazzocchi. Chi arrivava alla Bussola poteva incontrare Renato Zero su un cavallo bianco a rotelle, Lucio Dalla appisolato ai piedi di un pianoforte, Josephine Baker con il bicchiere ricolmo di whisky, Gino Paoli intento a comporre una canzone dedicata a Ornella, Cicciolina tra le spire di un autentico serpente, Fred Bongusto, i Camaleonti che provano l’inedita “Applausi”, Mina che allena la incredibile voce e poi stringe la mano ai presenti con il garbo di una collegiale, Lucio Battisti che intona “Non è Francesca” dopo aver reso dal palco elegante omaggio alla bellezza delle ragazze romagnole. Quelli ed altri incontri si rivelarono sorprendentemente possibili ai piedi della collina romagnola nell’epoca in cui i personaggi dello spettacolo non erano ancora raggiungibili su “YouTube”.

A tutti gli autori e scrittori sarà consegnata una cartella contenente una stampa calcografica a puntasecca realizzata dall’autore Giampiero Maldini, dell’associazione culturale Menocchio di Cervia che da anni collabora con l’associazione e con questa Rassegna.

La rassegna “Serate con l’autore” promossa dall’Associazione Culturale Francesca Fontana si svolge con la collaborazione di: Asd Grama Pisignano Cannuzzo – Editore il Ponte Vecchio di Cesena – Linea Rosa Ravenna – Libera università per gli adulti di Cervia – Associazione culturale Menocchio Cervia – libreria Bubusettete Cervia – Associazione Culturale Casa delle Aie, Consiglio di Zona nr.5 di Pisignano Cannuzzo e Lions Club Ad Novas Cervia.