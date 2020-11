Ravenna, una nuova sala per l’allattamento delle neomamme nel Reparto di Ostetricia

È stata inaugurata oggi 4 novembre una nuova Sala Allattamento per l’Unità Operativa di Ostetricia di Ravenna, allestita grazie ad una raccolta fondi di 3.500 euro promossa da Francesco di Mauro e Aniello Carotenuto, esponenti del sindacato Cisl della ditta Marcegaglia di Ravenna, e partita da una coppia di giovani genitori, dipendenti della ditta stessa, che hanno dato un contributo fondamentale. E grazie a loro, Ednan ed Esada Saliu, è stato possibile rendere più accogliente la sala allattamento della degenza ostetrica.

“Ora si è creata una bellissima atmosfera nella sala allattamento, sia grazie all’acquisto di due comodissime e coloratissime poltrone relax reclinabili, sia grazie al murales floreale commissionato all’artista Clara Fort in cui è riuscita a rappresentare i fiori più significativi di tutti i paesi del mondo” dice la Coordinatrice Cristina Marzari. “I fiori così disegnati e intersecati fra loro sono l’espressione e il simbolo di integrazione, accoglienza e rispetto di tutte le culture. I dipinti dei fiori creano un’atmosfera rilassante ed elegante, dedicata a tutte le mamme che in questa sala possono trovare un luogo confortevole, un momento intimo col il proprio bambino, ma sempre supportate dall’esperienza e dalla competenza delle ostetriche, che, soprattutto in questo momento di pandemia in cui le visite alle degenti sono limitate, diventano una guida ed un supporto insostituibile per le nostre degenti, sia per fornire consigli per ben avviare l’allattamento che per gestire il neonato dopo il rientro a casa”.

Sul muro della sala allattamento è stata posizionata una targa a ricordo su cui Ednan e Esada hanno voluto lasciare un pensiero alle neo mamme dell’Ostetricia: “La gentilezza delle parole crea fiducia, la gentilezza dei pensieri crea profondità, la gentilezza nel donare crea Amore”. Tutto il personale dell’Unità Operativa di Ostetricia, in particolare il Direttore Giuseppe Comerci, la Coordinatrice Ostetrica Cristina Marzari e il Direttore del Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza Federico Marchetti, nonchè ovviamente la Direzione Ospedaliera, ringraziano di cuore.