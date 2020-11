Servizio di Dog Sitting gratis per chi è solo e in quarantena, l’ideatrice: “Voglio essere utile in un periodo difficile”

Un servizio di Dog Sitting professionale e gratuito per i cani delle persone affette da Covid che sono in quarantena presso le proprie abitazioni: mentre in altre grandi città è già attivo – come a Firenze o Pisa – a Ravenna ci ha pensato Giorgia Alvino del Centro Cinofilo Hakuna Matata. “Dato l’aumentare dei contagi – spiega Giorgia – mi è sembrato utile mettere a disposizione un servizio simile anche da noi”.

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO

“Ci teniamo a precisare – ci spiega Giorgia al telefono – che il servizio verrà offerto a chi davvero si trova in difficoltà: per esempio chi non ha amici, parenti o dog sitter di riferimento che possano portare fuori il cane; o chi non ha un giardino per far giocare il cane stando in casa. E’ un servizio pensato, soprattutto, per anziani soli che si trovano in situazioni di reale bisogno, anche, nel caso, per esigenze di veterinario o di necessità di fare la spesa per il cane. Ovviamente, le richieste verranno vagliate attraverso un colloquio preliminare, per accertarsi che la persona richiedente rispetti i requisiti richiesti, tra i quali l’attestazione della positività o dello stato di quarantena necessario”.

LE NORME DI SICUREZZA

“Sarà necessario concordare la modalità in cui verrà preso il cane, non ci dovranno essere contatti diretti, – specifica Giorgia – Useremo guanti, mascherine, cambieremo il guinzaglio e ci sanificheremo spesso le mani ma in nessun modo potremo entrare nelle abitazioni o avere contatti diretti con i proprietari. Ovviamente, visto il continuo mutamento di norme e Dpcm, prima di far partire il servizio in via definitiva ci assicureremo di avere il via libera dalle autorità di riferimento, come nei casi delle altre città e regioni in cui il servizio è stato attivato da altri colleghi.”

COME FUNZIONA?

Si telefona al 3391697622 a Giorgia Alvino – Centro Cinofilo Hakuna Matata Ravenna (tra le 9 e le 19), si comunica la durata della quarantena e, se ci sono i prerequisiti perché la richiesta venga accolta, si concorda un appuntamento.

QUANTO COSTA?

Il servizio è gratuito.

CHE ZONA COPRE?

Al momento è pensato per Ravenna Città, spiega Giorgia, “ma forse in futuro potremmo allargarci”.

CONTATTI

Facebook

www.hakunamatataravenna.it

3391697622