Successo per la coproduzione italo-francese del Teatro Due Mondi di Faenza che arriverà in Italia il prossimo anno

Il Teatro Due Mondi di Faenza ha “da poco concluso un importante progetto in Francia con la Compagnie du Hasard di Blois che ha portato alla coproduzione di un nuovo spettacolo di teatro per spazi aperti, AMOUR, AMOR, che è stato presentato in tournée fra suggestivi borghi e castelli della Valle della Loira. Dopo aver collaborato nel progetto europeo Mauerspringer, le due compagnie, entrambe ubicate in zone di produzione agricola e viticola di rilievo, hanno voluto creare uno spettacolo che raccontasse del cibo e dei prodotti locali e che facesse incontrare l’arte coi produttori di quei territori rurali, spesso poco considerati dai maggiori flussi turistici, ma ricchi di storia e tradizioni culinarie”.

“Dopo tre mesi di preparazione, 15 intensi giorni di prove e debutto il 6 settembre scorso, le 12 repliche della tournée hanno riscosso un grande successo di pubblico. Applausi calorosi hanno accolto il racconto festoso di AMOUR, AMOR, punteggiato da serenate d’amore, operette e rumbe euforiche eseguite da allegri cuochi. Una storia sulla ricerca della felicità, un inno all’amore e al gusto scritto dal francese Bruno Cadillon con la direzione musicale di Antonella Talamonti, compositrice e direttrice di coro che da anni elabora le partiture musicali del Teatro Due Mondi, e arricchito dall’invenzione di ciascuno degli 8 artisti in scena – gli attori di entrambi le compagnie -e i costumisti, i registi, gli scenografi. ”

“Ogni appuntamento è stato affiancato da momenti di degustazione di vini e prodotti locali, promuovendo così il patrimonio enogastronomico di questi piccoli centri e mettendo in contatto i produttori con i partecipanti all’evento.”

“E’ stata una bellissima esperienza per tutti coloro che hanno partecipato” testimoniano gli attori del Teatro Due Mondi “che ha avuto come cornice la splendida campagna francese, i castelli e i paesi della Loira, gente ospitale che si muove con calma tra buoni vini, formaggi, cibi genuini… luoghi perfetti per creare con amore e passo dolce, senza correre, sospesi in una dimensione veramente umana”.

“Il progetto di promozione territoriale è stato finanziato con i Fondi europei Leader dai Gruppi di Azione Locale “Val de Loire-Chambord” e “Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais” in vista di future collaborazioni con i GAL dell’Emilia Romagna. Questa è stata la fase iniziale di un progetto che il prossimo anno coinvolgerà anche l’Italia e la Romagna per valorizzare, in collaborazione con le istituzioni locali, le eccellenze enogastronomiche del territorio parlando di buon vivere e buon cibo, senza però tralasciare la promozione del patrimonio paesaggistico. Il teatro che si connette al territorio e lo racconta sempre con lo sguardo rivolto all’altro, a chi viene da lontano, allo scambio.”