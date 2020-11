Bagnacavallo, chiusi al pubblico luoghi museali, mostre e la biblioteca Taroni

Saranno chiusi al pubblico da venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre, in ottemperanza al nuovo Dpcm anti-Covid, il Museo Civico delle Cappuccine, la Biblioteca comunale Taroni e Archivio Storico di Bagnacavallo e l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo. Saranno inoltre chiuse le tre mostre attualmente in essere, originariamente in programma fino a domenica 15 novembre: Insieme al mondo, piangere, ridere, vivere, opere del visual artist milanese Fabrizio Dusi presso il Museo Civico delle Cappuccine; Non giudicare, lavori di quindici artisti contemporanei legati al territorio romagnolo che prendevano spunto dalla devozione per l’arcangelo Michele, presso l’ex convento di San Francesco; Dante esule 2020 – Hikikomori del fotoreporter Giampiero Corelli, sempre presso l’ex convento.

Biblioteca e Archivio Storico continueranno a garantire i servizi di informazione attraverso il telefono e la posta elettronica. Il rientro dei libri è posticipato alla riapertura di dicembre, mentre per il prestito la Biblioteca garantisce un servizio in modalità take-away: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 al numero 0545 280912 risponderà un operatore a cui poter prenotare un volume disponibile in Biblioteca, concordando con lo stesso modalità e tempi per il ritiro.

Per quanto riguarda la mostra Insieme al mondo, piangere, ridere, vivere resta tuttavia visibile a tutti sulla facciata del Palazzo Comunale la grande installazione luminosa realizzata da Fabrizio Dusi recante il titolo completo della mostra. Inoltre per chi non fosse riuscito a visitare l’esposizione è a disposizione sul canale YouTube del museo (Museo Civico Bagnacavallo) un interessante video di presentazione con Chiara Gatti, che ha curato la mostra assieme a Diego Galizzi, e con lo stesso Dusi.

Nuovi contenuti digitali sulla mostra Non giudicare saranno poi disponibili sul web a partire dai prossimi giorni. Restano a disposizione i cataloghi cartacei delle mostre Insieme al mondo… e Non giudicare. Gli interessati possono richiederli contattando il Museo civico delle Cappuccine (0545 280911 – centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it). Tutte le informazioni utili si trovano sull’apposita sezione del sito www.museocivicobagnacavallo.it/bookshop