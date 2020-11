Classis for Kids: sospesi tutti gli appuntamenti del mese di novembre

A seguito dell’ultimo Dpcm, in cui è stato comunicato che i siti museali sono chiusi al pubblico fino al 3 dicembre 2020, tutti gli appuntamenti della rassegna Classis for Kids, in programma nelle giornate di sabato 7, 14, 21 e 28 novembre presso il Museo Classis Ravenna, sono sospesi.

La rassegna, se le misure di contenimento del Covid-19 lo consentiranno, riprenderà nei sabati del mese di dicembre.

Per aggiornamenti ed informazioni: www.ravennantica.it