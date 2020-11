Ravenna. Il Festival “Visioni Fantastiche” si farà! Fra il Palazzo del Cinema e MYmovies.it dal 9 al 15 novembre

Visioni Fantastiche, il festival di Ravenna per la formazione dedicata alle scuole avrà la sua seconda edizione e verrà proposto in una nuova versione ibrida. Si terrà dal 9 al 15 novembre 2020 sulla piattaforma virtuale MYmovies.it e al Palazzo del Cinema e dei Congressi di Ravenna, in Largo Firenze 1. La manifestazione si adeguerà alle disposizioni del più recente DPCM, restando comunque fedele alle sue origini in una nuova forma rinnovata. Un’esperienza di cinema quella di Visioni Fantastiche che rimane sempre gratuita e aperta a tutti

Colonna portante di Visioni Fantastiche sarà un Concorso di Corti e lungometraggi molto particolare, diviso in base alle fasce d’età degli studenti partecipanti, dai 6 ai 19 anni. A loro sarà data la grandiosa opportunità di essere al tempo stesso spettatori, guardando i film, e giurati, votandoli dopo la visione.

I ragazzi quindi diventeranno parte integrante delle giurie del festival: i Visionari. I film saranno visibili sulla piattaforma MYmovies.it e saranno disponibili online per tutta la durata dell’evento, e fisicamente al Palazzo del Cinema e dei Congressi per alcune classi, in totale sicurezza

Visioni Fantastiche, come lo scorso anno, prevede anche una ricca varietà di Laboratori, rinnovati anch’essi in forma ibrida: anche la partecipazione ai laboratori, quindi, avverrà sia online – tramite le aule virtuali sulla piattaforma Zoom – sia in presenza, sempre garantendo sicurezza tramite l’attuazione delle disposizioni sanitarie indicate nel DPCM.

Visioni Fantastiche non rinuncerà alle sue Master Class, che saranno condotte da vari esperti del settore audiovisivo e della formazione. Le Masterclass saranno realizzate secondo le fasce d’età dei partecipanti e saranno svolte solo ed esclusivamente in modalità virtuale, su Zoom.

VISIONI FANTASTICHE

Festival per la Formazione Scolastica

Ideato e realizzato da Start Cinema

Anteprima 24 ottobre dal 9 al 15 novembre 2020

Palazzo del Cinema e dei Congressi

Largo Firenze 1 Ravenna e

su MYmovies.it