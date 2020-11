Viaggi introspettivi, tradizione nipponica e matrimoni da brivido, nella sesta giornata del Ravenna Nightmare Film Fest

Nella sesta giornata del Ravenna Nightmare Film Fest prosegue il grande viaggio nelle profondità del lato più oscuro del cinema. Si comincia alle 16.00 con la sezione Showcase Emilia Romagna, che valorizza le migliori produzioni cinematografiche della regione. Protagonista della sezione Ascoltati di Andrea Recchia. La pellicola, dramma fantascientifico a tema familiare, è incentrata sulla storia di Andrea, quarantenne depresso che riceve la notizia della morte di sua madre. Si rende conto di non averle mai espresso il bene che nutriva nei suoi confronti. Così, inizia a cercare sua madre in un’altra dimensione sensoriale che lo porterà ai confini della realtà…Il film sarà preceduto da un’intervista al regista condotta da Francesco Gamberini, ufficio stampa del Festival.

Si continua con Ottobre Giapponese, storica sezione del festival dedicata alla cinematografia nipponica. Alle ore 18.30 è in programma Kiraigō. Il villaggio dove vivono buddha e demoni, di Murayama Masami, Kataoka Nozomi e Inoue Minoru. Il documentario è ambientato in un villaggio rurale giapponese, Mushō, nella provincia di Chiba. Trentasette minuti dedicati alla scoperta di una cultura lontana, quasi sconosciuta, che anche quest’anno il Ravenna Nightmare Film Fest spinge ad esplorare, dando la possibilità di inabissarsi nelle aree più remote ed oscure della cinematografia giapponese. Il film sarà preceduto da un’introduzione del responsabile di sezione Marco Del Bene.

Ultimo imperdibile appuntamento quello delle 21.00, con la visione della quarta pellicola inedita in Italia del Concorso Internazionale Lungometraggi: Spice Boyz di Vladimir Zinkevich. Il regista basa questo lungometraggio sugli eventi reali avuti luogo nel 2014 a Gomel. Vasilisa torna nel suo paese d’origine per il matrimonio del suo amico di scuola, Inna. Insieme ad altri amici decidono di organizzare una festa d’addio al celibato, che si trasformerà in una carneficina dopo l’assunzione di un bizzarro allucinogeno…Il film sarà preceduto da un’introduzione della programmer Silvia Moras e dal saluto del regista.

Ogni film è disponibile per 48h dopo l’orario di programmazione, a parte Dante’s Hell, Inferno Dantesco Animato e David Lynch e il Perturbante, che saranno disponibili per tutti i giorni del Festival.

Per acquistare i biglietti:

mymovies.it/ondemand/ravenna-nightmare/accrediti/

BASIC: 9,90€ – Tutti i film del Festival

SOSTENITORE: 49€ – Tutti i film del Festival + manifesto e shopper

PARTNER: 100€ – Tutti i film del Festival + manifesto, shopper, catalogo e t-shirt

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano, escluso Mishima: The Last Debate che sarà proiettato con i sottotitoli in inglese.

Per scoprire il programma del Festival:

http://www.ravennanightmare.it/2020/ita/programma-festival-cinema-ravenna.asp