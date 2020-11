Brisighella. Al via la campagna raccolta fondi per realizzare il Rifugio nella Valle del Drago

È partita la campagna di raccolta fondi (sul sito di crowdfunding www.ideaginger.it) con il sogno di realizzare il Rifugio nella Valle del Drago a San Cassiano di Brisighella. Il progetto prevede la ristrutturazione del capanno per farlo diventare un rifugio dove poter ospitare tanti giovani, scout e non solo, per valorizzare un territorio unico dal punto di vista naturalistico e storico, per riportare vita e giovani nel paese di San Cassiano di Brisighella nella valle del Lamone.

Per poter aprire all’ospitalità bisogna però di realizzare alcuni lavori di ristrutturazione ed allestire il campo (dal costo stimato di 8.000 euro complessivi) quali:

– arredamento interno al rifugio con brande, stufa, tavoli, sedie ecc…

– rifacimento dell’impianto elettrico del rifugio (oramai non più a norma);

– messa in sicurezza del campo mediante la realizzazione di staccionate;

– realizzazione di docce e lavandini esterni per l’uso estivo;

– spostamento di pali per l’energia elettrica che attraversano il terreno;

– realizzazione di un alzabandiera;

– realizzazione di un punto fuoco fisso;

– realizzazione di un altare.

Il rifugio, terminate le opere necessarie, potrà ospitare nelle stagioni autunnali ed invernali 8/10 persone, mentre nel periodo primaverile e, soprattutto, estivo potrà ospitare nell’area esterna a campeggio fino a 100 giovani. Nel periodo estivo dovrà ospitare in particolare gruppi scout che verranno in valle a effettuare il loro campo estivo in tenda.

Il progetto è portato avanti dalla Parrocchia di San Cassiano di Brisighella, in collaborazione con il gruppo Agesci Valdilamone 1. La campagna di crowdfunding durerà 40 giorni sul portale web Idea Ginger

Ognuno potrà donare quanto ritiene:

– con €10 si riceverà un caloroso grazie sulla pagina Facebook del rifugio.

– con €20 si riceverà un bellissimo segnalibro a forma di drago realizzato appositamente dai lupetti che ti verrà consegnato all’inaugurazione oppure verrà a casa.

– con €50 si avrà la possibilità di adottare un albero che donerà un pò d’ombra durante l’estate. L’albero verrà personalizzato appendendovi una targa con il nome del donatore o di un suo caro oltre ad un ringraziamento pubblico sulla nostra pagina Facebook.

– con €75 verrà offerto un pranzo in stile pic nic appena verrà aperta l’area in modo che da gustare appieno l’atmosfera e la natura che circonda il rifugio. Durante il pic nic potrai degustare la famosa polenta di San Cassiano, preparata dai mastri polentai del paese, gli stessi che la preparano durante la Sagra della Polenta. Vale per 2 persone

– con €100 l’offerta per i gruppi che saranno ospiti per un giorno e una notte (per un’uscita o un giorno in più di campo) nel rifugio o in tenda come preferite voi e in più farete parte dei nostri gruppi sostenitori: metteremo il fazzolettone del vostro gruppo in un posto d’onore nel nostro rifugio.

Comunque ogni contributo (minimo 5 €) è fondamentale per raggiungere l’obiettivo!

Per le donazioni di partite Iva e Aziende, il contributo sarà deducibile come per qualsiasi sponsorizzazione in quanto verrà rilasciata regolare ricevuta.