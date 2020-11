Ravenna. Raccolta di beneficenza per aiutare una bambina affetta da Leucemia acuta Mieloide

La Consulta del Volontariato del Comune di Ravenna Odv e l’associazione degli Ucraini a Ravenna “Malva” organizzano una raccolta fondi di beneficenza per aiutare una bambina a cui è stata diagnosticata una Leucemia acuta Mieloide.

Milica Myronenko è una bambina ucraina, nata il 14/06/2019, trasferitasi da poco in Italia con la mamma per raggiungere la nonna che lavora a Ravenna da diversi anni come assistente familiare. Milica soffre della sindrome di Down e le è stata recentemente diagnosticata una Leucemia acuta Mieloide. È stata inserita in un piano terapeutico presso il reparto di pediatria oncologica a Rimini, che prevede quattro cicli di chemioterapia ed altri ricoveri per una durata minima di 6 mesi. Il preventivo di spesa è molto alto, le cure sono lunghe e costose.

La consulta del volontariato del comune di Ravenna Odv e l’associazione degli ucraini “Malva” promuovono la raccolta fondi necessari a coprire le spese ospedaliere e rivolgono un appello di sensibilizzazione a tutta la cittadinanza a sostenere collettivamente il dono della speranza e del futuro Milica.

Nel momento storico in cui ci troviamo, caratterizzato da precarietà economica e sociale e da sfiducia generalizzata, è particolarmente difficile e delicato chiedere lo sforzo di un contributo economico. Le nostre comunità sono attente e sensibili anche in questo tempo così buio e auspichiamo che la solidarietà e il valore della vita assumano ancora una volta la forza straordinaria della condivisione e della partecipazione.

Per dare il tuo sostegno a Milica fai una donazione al seguente Iban:

IT49 T062 7013 100C C000 0099 000 Causale: “Fondo un aiuto per Milica”

Per info e contatti: Consulta del Volontariato Comune di Ravenna ODV

Via Sansovino, 57- 48124 Ravenna (RA) Tel. 0544.401135 – Cell.335/5861775

E-mail consultavolontariatora@virgilio.it