Visita virtuale agli alberi monumentali con Fiab Ravenna

Per sabato 7 novembre Fiab Ravenna propone un visita virtuale agli Alberi Monumentali, censiti sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali all’ Elenco degli alberi monumentali d’Italia e delle zone verdi della provincia di Ravenna.

“Per questo periodo di restrizioni legate all’emergenza Covid, FIAB Ravenna resta in contatto con gli amanti del cicloescursionismo proponendo il GPX di quella che sarebbe stata l’uscita di gruppo – spiegano dall’Associazione -. Gli alberi monumentali sono quegli esemplari che per l’età e le dimensioni ragguardevoli, la rarità botanica, il valore paesaggistico ed ecologico, oppure per i legami con eventi e personaggi storici e con la cultura del luogo, sono considerati veri e propri “monumenti” della natura, un patrimonio da difendere e tutelare. Questi alberi sono censiti nell’Elenco nazionale disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla pagina Elenco degli alberi monumentali d’Italia”.

Il tour toccherà molti punti interessanti, come lo splendido esemplare di Ginko Biloba all’incrocio tra via di Roma e via Carducci, la quercia del Carducci che sovrasta il tempietto della Tomba di Dante, la zona delle “Le Querce di Dante” in prossimità della Pineta 1° maggio. La punta di diamante del percorso è il Platano che spicca alto nel giardino del Mausoleo di Galla Placidia e della Basilica di San Vitale. Questo albero, alto 33 mt. è censito nell’Elenco degli Alberi Monumentali per età, dimensioni, per il pregio paesaggistico e per il suo valore storico, culturale, religioso.

“La pedalata è di circa 50 km e passa da Classe, Fosso Ghiaia, San Pietro in Campiano per rientrare poi passando da San Piero in Vincoli, Gambellara, Ghibullo e Roncalceci percorrendo gli argini del fiume Ronco e poi del Montone. Pedaleremo virtualmente insieme seguendo il tracciato GPX del percorso che abbiamo messo a disposizione su nostro sito, sui social media e sul Andiamo in Bici, il portale delle escursioni delle associazioni federate FIAB.

Si potrà scaricare il percorso e seguirlo con la propria strumentazione con un’app sullo smartphone che legga il tracciato.

Maggiori dettagli su www.fiabravenna.it