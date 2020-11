ALICE IN WONDERLAND / Il coprifuoco, la figa, l’Ora X, la DaD e altre amenità. Il top della settimana (secondo me)

Benvenuti cari amici lettori alla prima tappa di una nuova avventura, tutta da costruire e da inventare, un percorso che faremo insieme, dato che i vostri suggerimenti e le vostre segnalazioni saranno parte integrante di questa rubrica, con cui ci divertiremo con calviniana leggerezza e ironia, come antidoto alle brutture e ai toni sguaiati che ormai riempiono il web, soprattutto in questo periodo di pandemia difficile per tutti. Sarà uno sguardo a ciò che succede a Ravenna, nella nostra zona, dal punto di vista dei social, cercherò per voi le gaffe e le dichiarazioni più divertenti o degne di nota dei vip locali, gli strafalcioni (anche quelle che faremo noi), le chicche di saggezza, i post che fanno notizia e diventano virali. Per rompere il ghiaccio partiamo con una top five su quanto avvenuto di rilevante nei social nell’ultima settimana: come Alice, anche noi faremo un viaggio attraverso lo specchio, o meglio attraverso lo schermo…

1) Se una notte d’autunno un consigliere… ovvero l’affaire Ancarani. Il consigliere comunale dell’opposizione Alberto Ancarani (Forza Italia) ha annunciato su Facebook che lui non intende rispettare il “coprifuoco” imposto dall’ultimo Dpcm di Conte, dalle 22 alle 5, siamo in tempo di pace e la parola coprifuoco oltre che essere inadeguata a livello lessicale rappresenta secondo Ancarani una vera e propria violazione delle libertà individuali. Sulla sua bacheca in merito a questa dichiarazione interviene anche il Sindaco Michele de Pascale che lo invita ad andare a rileggersi l’articolo 16 della Costituzione, ma la bagarre non finisce qui, perché a scaldare ulteriormente gli animi si aggiunge l’intervento “a gamba tesa” dell’amministratore di un famoso gruppo Facebook ravennate che sottolinea la mancanza di senso civico dimostrata dall’Albertone comunale. E giù valanghe di commenti, il tono lo potete immaginare. Intanto, una domanda però s’impone a chi si ribella alla direttiva che vieta di circolare negli orari notturni: ma che andate a fare in giro per la città deserta di notte con tutto chiuso? Si potrebbe dire che andate a “cercare Mariola per Ravenna”, che in questo caso mi pare calzi a pennello.

Alberto Ancarani legge un canto di Dante davanti alla tomba del poeta.

2) La figa del titolista di un giornale online locale. I fatti: giovedì 29 ottobre dopo un rocambolesco inseguimento la polizia locale intercetta a Lugo due auto rubate, i malviventi abbandonano le vetture e scappano. E qui si ferma la storia e inizia la leggenda: il refuso del titolista (i ladri, come avete già capito, finiscono in figa) commuove il web e ci regala una perla di ilarità che rimarrà nella storia del giornalismo locale. Tra i vari interventi dei commentatori spicca un geniale e definitivo “E comunque Lupin sapeva inseguire tutte e due le cose!”. Siamo nell’epica pura.

3) Botta e risposta al vetriolo tra il leader della Lega e l’avvocato Andrea Maestri: Salvini blocca l’ex parlamentare su twitter e lui gli risponde canzonandolo su Facebook dimostrando come solitamente quelli che bloccano sui social sono a corto di argomenti e incapaci di reggere un contraddittorio con chi la pensa diversamente. E a voi è mai capitato di venire bannati da un politico locale o nazionale?

4) Nicola “Frusciante” Grandi è uscito dal gruppo… E su Facebook compare la pagina del suo nuovo movimento civico. Il braccio destro di Ancisi dopo 15 anni esce da Lista per Ravenna e dà vita a ORA x Ravenna, che si definisce né di destra né di sinistra ma con l’intento di elaborare un nuovo modo di fare politica che vada oltre questi schemi ormai a suo dire passati di moda. I rumors intanto si chiedono come si posizionerà questo movimento (diventerà lista civica?) alle prossime elezioni amministrative. Staremo a vedere… si può ben dire che prima o poi per l’Ora scatterà l’Ora X. Per Ravenna staremo a vedere.

5) Dolcetto Scherzetto DaD? Chiudiamo questa breve carrellata con un’immagine che trasmette speranza costituendo un monito a non perdere il sorriso anche nelle situazioni più difficili. La foto pubblicata dal Preside del Liceo scientifico di Ravenna Gianluca Dradi con i ragazzi della 4^C mascherati da fantasmi il giorno di Halloween durante una lezione in didattica a distanza. Anche il Sindaco di Faenza Massimo Isola pubblica su Instagram la foto di un’iniziativa goliardica degli studenti dell’Itip Oriani che hanno posizionato sui loro banchi cartonati con la loro immagine per non lasciare “soli” in aula i loro insegnanti (ne hanno parlato i media di tutta Italia e non solo). In questo periodo in cui siamo tutti un po’ incazzati e poco inclini a saper cogliere la bellezza delle piccole cose e dei piccoli gesti, queste manifestazioni di ilarità e buon umore ci riempiono il cuore di speranza. Un applauso a questi studenti che hanno capito una grande lezione di vita che tutti dovremmo cercare di mettere in pratica nella nostra quotidianità: piangi e piangerai da solo, ridi e tutto il mondo riderà con te.

Dal paese delle meraviglie per ora è tutto, alla prossima!