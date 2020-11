Sara Dall’Olio pubblica il suo primo singolo “Caruso” in anticipazione dell’album “Debut”

La cantante cervese Sara Dall’Olio fa uscire il suo primo singolo «Caruso» entro questo novembre 2020. Il secondo singolo di Sara, dal titolo «Non Ho Niente», sarà la prima versione italiana di I Have Nothing (resa famosa da Whitney Houston). Il suo album di debutto chiamato “Debut” uscirà invece all’inizio del 2021, con cover di standard americani e italiani in cui Sara ha potuto dimostrare l’unicità della sua tecnica vocale e dei colori della sua voce. Tutte le canzoni sono arrangiate, mixate e prodotte da David Serero. Originariamente programmato per essere registrato a New York, dove ha sede lo studio di David Serero, le parti strumentali sono state registrate a New York, mentre Sara ha registrato la sua voce in Italia al Cosascuola Recording Studio di Luca Medri. I primi due singoli «Caruso» e «Non Ho Niente» (I Have Nothing) sono pubblicati su tutte le maggiori piattaforme come Spotify, YouTube, iTunes, Tidal, Naptser e molte altre.

«Quando ho sentito per la prima volta Sara Dall’Olio cantare all’Odessa Adagio Festival, di Armando Gukasyan, sono rimasto colpito dalla sua forza vocale e presenza scenica.

Sapevo che fornendole il giusto stile, interpretazione e produzione questo si tradurrà in qualcosa che non avete mai sentito prima, poiché incarna il puro canto classico pop italiano nello stile di Laura Pausini, Lara Fabian e altri. In ‘Caruso’, Sara mostra chi è, una cantante matura piena di dinamismo, espressione, eleganza e potenza. E credetemi, non avete ancora visto niente!» Così il suo produttore Serero.

Sara ha commentato il suo entusiasmo per questo progetto: «Sono sempre stata una ragazza che sogna ad occhi aperti. A volte avevo paura che questi sogni fossero più grandi di me, irraggiungibili. Oggi, ancora incredula, posso dire di essere orgogliosa di aver realizzato il mio sogno più grande: questo album».