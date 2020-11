Faenza. Le iniziative del Museo Carlo Zauli visibili online durante la pandemia

Dal Museo Carlo Zauli di Faenza ricordano che lo stabile è chiuso sino al 3 dicembre causa nuovo dcpm di contenimento alla diffusione del Coronavirus, ma che le porte del museo restano aperte attraverso i canali social e il sito web del MCZ. Le iniziative proposte raccontano il museo e le opere esposte sia della Collezione Carlo Zauli che della Collezione contemporanea. Dal Museo Carlo Zauli informano che usufruiscono al momento di nuove modalità di fruizione, in attesa delle riaperture. Il Museo resta chiuso al pubblico dal 6 novembre al 3 dicembre 2020.

Queste le visite e le installazioni visitabili online

Incontri con le scuole

Visite virtuali e in presenza al museo Carlo Zauli

A cura di Matteo Zauli e dello staff del MCZ nasce un nuovo appuntamento con le scuole, per far conoscere il Museo Carlo Zauli ai ragazzi delle scuole e di tutte le età. Il MCZ propone la possibilità di conoscere il Museo Carlo Zauli di Faenza (Ravenna), accompagnati dal suo staff, prenotando una visita guidata virtuale, sia in diretta che registrata appositamente per voi. La proposta riguarda tutte le scuole: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e università. L’esperienza e i racconti renderanno la visita al MCZ un momento culturale unico e irripetibile. E’ possibile visitare sia la collezione Carlo Zauli che la collezione contemporanea.

MCZ online

Inediti, le opere invisibili del Museo Carlo Zauli

Skateboard, di Bruno Peinado (2003), MCZ online a cura di Matteo Zauli. In questo momento di chiusura al pubblico, il Museo Carlo Zauli apre uno spazio a riflessioni, ricordi, racconti inediti dedicati ad opere oggi invisibili nel percorso espositivo ma realizzate nei nostri storici laboratori. Video a cura di Matteo Zauli progettista culturale, esperto di ceramica, fondatore e direttore del Museo Carlo Zauli.

Ruota Strappata di Carlo Zauli

Una visita guidata virtuale alla Ruota Strappata, opera realizzata da Carlo Zauli nel 1967 – 1968. Scultura in grès e smalto “Bianco Zauli”, a forma di grande ruota con una lunga frattura centrale che ne provoca una lieve torsione rispetto al suo asse. Il video è di Marco Tronconi.

Carlo Zauli, i Bianchi

Una selezione di opere realizzate dall’artista dagli anni ’60 sino agli anni’80 in mostra alla Pinacoteca Comunale Città di Castello, Palazzo Vitelli alla Cannoniera. Il video è di Marco Tronconi.

“Whalebone Arch” di Claudia Losi



Il progetto dal titolo “Whalebone Arch” di Claudia Losi ha vinto l’edizione 2020 di Exhibit Program, il bando della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo volto a incentivare la qualità critica e curatoriale di mostre d’arte contemporanea in musei pubblici e spazi non profit italiani.

“Whalebone Arch” opera realizzata da Claudia Losi: due grandi sculture – forme semi-realistiche di mascelle di balenottera – realizzate in collaborazione con aziende di Montelupo Fiorentino e Poggibonsi, in terra dell’Impruneta, prodotte da Fondazione Museo della Ceramica di Montelupo e Comune di Scandicci, nate dalla riflessione sulla storia di un territorio (quello tosco-emiliano), sul suo tempo naturale e umano. In questi ossi di terra, issati ad arco, come soglia, si intrecciano immaginari fantastici, racconti mitici, divulgazione scientifica e narrazioni dell’umano.

MCZ Eventi Padiglione Estate



Poesia della Terra. La stanza dei forni. Padiglione Estate MCZ 2020, martedì 30 giugno 2020 ore 21. Speciale Avventure nello spazio (dell’arte): edizione notturna. Poesia della terra, visita guidata letteraria con Matteo Zauli.

Sonorizzazioni a cura di Jacopo Casadei.

E’ stato un appuntamento speciale per scoprire la storia del Museo Carlo Zauli in maniera inedita attraverso una visita guidata letteraria a cura di Matteo Zauli, accompagnata dalle sonorizzazioni di Jacopo Casadei.

Jacopo Casadei (Cesena, 1982) alterna alla sua attività di pittore quella di musicista.

Bassista della band cesenate Sunday Morning e membro del gruppo teatrale cesenate Gelato Strong. Si dedica anche alla sonorizzazione ambientale ”lo-fi”, caratterizzata dall’utilizzo di una loop station (Boss RC20) e sviluppata tramite improvvisazioni di basso e tastiera (Gem rodeo).

MCZ workshop, lab e corsi

Corsi di Ceramica Experience

Il workshop è rinviato a data da destinarsi. Visita + workshop dalle ore 9,30 alle ore 12,30 a cura di Monica Zauli.

Massimo 10 persone. Una serie di appuntamenti dedicati ad un’esperienza di totale immersione nel mondo della ceramica.

Restauro

Attivo negli spazi del museo dal luglio 2005, il laboratorio di restauro nasce in primo luogo dalla necessità di conservare le collezioni museali e, non secondariamente, dalla volontà di fornire un servizio a tutti i collezionisti di opere di Carlo Zauli, da istituzioni pubbliche e private, a gallerie e privati.

Servizi offerti:

Valutazione dello stato di conservazione dell’opera

Consulenza e preventivi per eventuali interventi

Documentazione tecnica e fotografica degli interventi svolti

Disponibilità a sopralluoghi per allestimento dei materiali

Cubo Alato – Monumento alla fraternità dei popoli, Faenza, Piazza della stazione.

Opera restaurata dal MCZ nel 2017, dopo essere stata oggetto di alcuni atti vandalici e goliardici, è stata ricostruita e ripristinata grazie alla collaborazione del Comune di Faenza, MAP – Museo all’aperto della città di Faenza e il contributo di Associazione Amici della Ceramica e del MIC.

Archivio Carlo Zauli

Online la catalogazione delle opere di Carlo Zauli. L’Archivio Carlo Zauli, punto di riferimento per studiosi e collezionisti dell’opera del maestro faentino è costituito all’interno della sede e come parte integrante delle attività del museo. L’Archivio Carlo Zauli svolge attività di ricerca sulla vita e le opere dell’artista, al fine di tutelare e promuovere gli esiti della sua intensa attività artistica.

Il programma di archiviazione e catalogazione delle opere dell’artista, al fine di tutelare, promuovere e raccogliere ogni informazione relativa al suo operato, prosegue attraverso l’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna (IBC).

Il progetto di catalogazione è stato realizzato con il contributo dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del piano museale 2020.