Nuovo dpcm. Accesso del pubblico negli uffici Unione Romagna Faentina modificati

In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica da Coronavirus, l’Unione della Romagna Faentina ha adottato nuove misure per la gestione degli ambienti di lavoro, in conformità con le indicazioni emerse a livello nazionale, di richiamo a comportamenti responsabili.

Accesso alle residenze e uffici dell’Unione della Romagna Faentina da parte del pubblico. Gli uffici riceveranno il pubblico esclusivamente su appuntamento. L’utente verrà comunque accolto, pur senza prenotazione, qualora l’ufficio non sia impegnato con un altro utente.

Gli utenti saranno tenuti a indossare la mascherina, senza la quale non potranno accedere ai locali e dovranno poi sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, che potranno rilevare agli scanner posizionati su apposite colonnine che troveranno agli ingressi.

L’accesso sarà vietato nel caso in cui la temperatura risultasse superiore a 37,5° e a quanti si rifiuteranno di misurarla. Gli utenti dovranno presentarsi all’orario fissato per evitare l’affollamento dei locali e degli spazi dedicati all’attesa. Le nuove disposizioni di accesso agli uffici nelle sedi comunali entreranno in vigore da lunedì 9 novembre 2020.

Questi i numeri presso i quali prenotare un appuntamento

Comune di Brisighella

Sportelli Polifunzionali 0546 994436

Segreteria Affari Generali 0546 994418

Comune di Casola Valsenio

Sportelli Polifunzionali 0546 976511

Segreteria Affari Generali 0546 976516

Comune di Castel Bolognese

Sportelli Polifunzionali 0546 655855

Segreteria Affari Generali 0546 655845

Comune di Faenza

Sportelli Polifunzionali 0546 691620

Servizio Stato Civile 0546 691630

Comune di Riolo Terme

Sportelli Polifunzionali 0546 77417

Segreteria Affari Generali 0546 77499

Comune di Solarolo

Sportelli Polifunzionali 0546 618453

Segreteria Affari Generali 0546 618455

Servizi Sociali per tutta l’Unione della Romagna Faentina 0546 691800

Servizio Istruzione Unione Romagna Faentina 0546 691678

Servizio Infanzia Unione Romagna Faentina 0546 691673

Servizio Istruzione e Infanzia Brisighella 0546 994417

Servizio Istruzione e Infanzia Riolo Terme 0546 77409

Servizio Istruzione e Infanzia Solarolo 0546 618486