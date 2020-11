Ravenna. Nella seconda giornata di Visioni Fantastiche giovani visionari, realtà virtuale, Jeeg Robot e tanto altro

Anche la seconda giornata di Visioni Fantastiche, festival per la formazione scolastica, ha inizio con la nuova modalità ibrida che caratterizza questa seconda edizione. Martedì 10 novembre, alle 8:30, le porte del Palazzo dei Congressi di Ravenna si aprono per le classi dei visionari 12+, con la proiezioni dei film del Concorso Internazionale a loro rivolti. Verranno presentati otto cortometraggi dalle mille sfaccettature e tante appassionanti storie dai diversi toni e tematiche più adulte e riflessive per i giovani giurati, i quali attraversano un’età di cambiamento, andando nuovamente a sottolineare come il festival sia creato su misura dei ragazzi e del loro percorso di vita. Il concorso sarà condotto e presentato dalla responsabile della comunicazione del festival Maria Martinelli .

Sempre a partire dalle 8:30 si terrà, in questo caso su zoom, il laboratorio 9+ Anima Jeeg Robot con la tecnica della papercut animation, tenuto, da remoto, da Axel Zani e Davide Salvemini. Il laboratorio è rivolto ai ragazzi tra i 9 e gli 11 anni, i quali impareranno ad animare, grazie a cartoncini, forbici e colla, il celebre difensore della terra Jeeg Robot, frutto dell’ingegno di Go Nagai. un laboratorio estremamente interattivo e manuale che consente ai più piccoli di imparare divertendosi, toccando con mano il mondo dell’animazione.

Alle 11 si torna invece in sala con il laboratorio 12 + Esperienze Immersive e Realtà Virtuale, un laboratorio rivolto ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, che consente ad una classe di immergersi nel mondo della realtà virtuale, affrontandola sia con un approccio teorico, capendone le infinite possibilità, sia con un approccio più pratico grazie ai tecnologici caschi vr. Il workshop sarà svolto in totale sicurezza e tenuto da Francesco Crosa.

L’offerta formativa gratuita e aperta tutti di Visioni Fantastiche conclude in bellezza la seconda giornata di festival proponendo, alle 16, l’appassionante Master Class 6+ e 9+ Stop Motion il Meraviglioso Mondo Del Cinema Dei Mostri, tenuta su Zoom da Davide Vukich del Circolo del Cinema Sogni. Un tuffo nel magico mondo del cinema fantastico e dei mostri attraverso la storia degli effetti speciali artigianali: un incredibile viaggio nel cosiddetto “cinema meraviglioso”.

Ioltre su MYmovies.it sarà sempre disponibile, in streaming dal primo all’ultimo giorno di festival, la sezione Omaggio ai Maestri. Dedicata ai grandi registi del cinema di animazione, quest’anno la sezione propone un focus su uno dei più grandi registi della storia del cinema: Bruno Bozzetto. Del Maestro verranno trasmessi i cortometraggi più famosi e il film Vip – mio fratello superuomo. I film saranno preceduti da una straordinaria intervista del programmer Carlo Tagliazucca al grande Maestro: un’occasione unica per scoprire lo stile e la poetica di questo fantastico regista.