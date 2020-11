Arriva la mostra fotografica “Il Viaggio di Dante; La linea della poesia”: Firenze, Faenza, Ravenna (e ritorno)

La mostra fotografica “Il Viaggio di Dante. La linea della poesia”, di prossima apertura il 10 novembre presso il Salone delle Bandiere della residenza comunale di Faenza, è il primo di una serie di inziative ed eventi del percorso di approfondimento culturale, letterario, artistico, storico, legato alle celebrazioni “Dante 2021” in programma a Faenza e in corso di organizzazione. “Il Viaggio di Dante. Firenze, Faenza, Ravenna (e ritorno). La linea della poesia” si terrà dunque dal 10 al 27 novembre 2020 a Faenza, nel Salone delle Bandiere, Residenza comunale in Piazza del Popolo, 31.

Il Comune di Faenza, insieme ad altri 34 Comuni della Romagna e della Toscana ha sottoscritto un protocollo d’intesa per l’individuazione di un sistema turistico interregionale denominato “Le Vie di Dante tra Romagna e Toscana”.

In questo contesto, dove l’identità e la spiccata riconoscibilità dei luoghi e degli attrattori culturali si fondono con le tradizioni storiche più profonde, il territorio faentino, baricentrico rispetto all’asse Ravenna-Firenze, nei prossimi mesi potrà rivestire un ruolo da protagonista nella vita culturale e della promozione integrata del territorio e della sua storia.

L’autunno 2020, pur fra le difficoltà attuali, guarda alle celebrazioni dantesche con l’obiettivo di saldare, attraverso la realizzazione di proposte di alta qualità il legame profondo tra cultura, territorio e turismo.

Il percorso fotografico racconta e percorre attraverso circa 30 immagini il viaggio di Dante dalla Toscana attraverso i territori dell’Appennino fino alla Romagna; comprende dunque, oltre a immagini di Firenze, scatti della città di Faenza colta nella sue peculiarità culturali e turistiche (paesaggi, architettura e attività artistica e artigianale nella ceramica), panorami delle colline boscose e agricole di Brisighella, di Marradi (molti secoli dopo patria di Dino Campana) nonché di Ravenna, nella quale, negli ultimi anni della sua vita Dante trovò pace dopo il lungo e doloroso esilio dalla propria città natale.

Questo itinerario viene percorso con il treno “di Dante”, lungo la storica linea ferroviaria Faentina che può definirsi davvero la “Linea della poesia”, un itinerario di grande bellezza e interesse culturale e turistico.

Fermandosi nelle piccole stazioni ci si addentra nelle meraviglie che questo tratto di percorso racchiude e offre al viaggiatore, dall’epoca di Dante a oggi. La mostra ha questo scopo: di fare innamorare le persone, facendo sorgere il desiderio di ripercorrere questa “Linea della poesia”, attraversando città, paesi e un ricco e variato territorio colmo di storia e particolarmente attivo nel presente.

La lettura del viaggio fotografico verrà affiancata inoltre da un approfondimento filologico, che vedrà come relatori il Prof. Domenico De Martino (Università di Pavia), Stefano Albarello (voce e liuto) e l’attrice Federica Miniati. L’appuntamento, che si terrà online il 21 novembre, verrà trasmesso sui canali web del Comune di Faenza.

L’iniziativa è realizzata dal Comune di Faenza / Unione della Romagna Faentina e fa parte del calendario di eventi previsti dal progetto speciale Atmosfere Faentine 2020, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.