Covid. Sono circa 70 le Usca attive in Emilia-Romagna: 450 i sanitari coinvolti

Come riporta una nota dell’Ansa, al momento sono circa 70 le Usca attive in Emilia-Romagna, le unità speciali di continuità assistenziale che fanno assistenza e tamponi a domicilio, nate con l’obiettivo di alleggerire il lavoro degli ospedali. Attualmente vi collaborano circa 450 fra medici e altri operatori sanitari. Il numero massimo raggiunto durante i mesi scorsi è stato di 85: si tratta di unità rapidamente componibili, quindi il loro numero può variare rapidamente di giorno in giorno sulla base delle esigenze. Al 2 novembre, specifica l’Ansa, le Usca in Emilia-Romagna hanno fatto circa 90mila prestazioni, tra visite a domicilio, visite nelle residenze per anziani, somministrazione di terapie, tamponi, elettrocardiogrammi, eco polmonari, triage telefonici.