Lugo: il ringraziamento dell’amministrazione comunale alle associazioni in servizio nei cimiteri cittadini

Diverse associazioni e volontari lughesi in occasione delle ricorrenze dell’1 e 2 novembre si sono messi a disposizione della comunità per garantire il rispetto delle regole di sicurezza nei cimiteri di Lugo. I volontari di Vab – Vigilanza Anticendi Boschivi, Le Aquile e Aari Cb sezione di Lugo nei giorni scorsi sono infatti stati presenti all’interno e all’ingresso dei cimiteri del territorio lughese per ricordare ai cittadini i giusti comportamenti da tenere per contrastare la diffusione del Covid-19.

Un apporto prezioso e importante da parte di associazioni e volontari coinvolti, a cui l’Amministrazione comunale lughese vuole mandare “il più sentito ringraziamento per essersi messi a disposizione di tutta la comunità lughese in un momento così delicato per tutto il Paese. Grazie al loro operato i cittadini hanno potuto far visita ai loro cari nei cimiteri del territorio nel pieno rispetto delle disposizioni in vigore per contrastare questa emergenza sanitaria. Ancora grazie a nome di tutta la comunità”.