Proseguono le Giornate Unesco di Giurisprudenza a Ravenna: su zoom la presentazione del patrimonio cittadino

Proseguono le Giornate Unesco di Giurisprudenza a Ravenna. L’iniziativa, organizzata nell’ambito del corso di Diritto internazionale della sede di Giurisprudenza di Ravenna, nasce dal gruppo di ricerca guidato dalla prof. Elisa Baroncini, creato per ricostruire il ruolo del diritto internazionale della definizione, tutela e promozione del patrimonio mondiale culturale, e mettere così a disposizione della classe dirigente, presente e futura, le conoscenze indispensabili per gestire l’immenso patrimonio italiano ricevuto in eredità.

Il seminario di domani, mercoledì 11 novembre (alle 16 sulla piattaforma zoom https://unibo.zoom.us/j/85842951053 ), è dedicato alla presentazione del patrimonio UNESCO di Ravenna e alla candidatura dei portici bolognesi a patrimonio dell’umanità. Nella prospettiva di approccio multidisciplinare della materia, le relazioni sono affidate a due architetti: l’arch. Nicoletta Gandolfi, che si occuperà di illustrare i mosaici ravennati, e la prof. Valentina Orioli, vice-Sindaca e assessora all’Urbanistica del Comune di Bologna, che illustrerà il percorso dei portici della città felsinea nella candidatura UNESCO.

La relazione dell’architetto Gandolfi, sorretta da un imponente apparato fotografico, permetterà, superando le restrizioni dell’attuale pandemia, di ‘poter apprezzare la rara bellezza e la profonda spiritualità dell’arte musiva della Basilica di San Vitale, del Mausoleo di Galla Placidia, di Sant’Apollinare Nuovo, del Battistero Neoniano.’

La lezione della prof. Orioli consentirà al pubblico di conoscere come si costruisce la candidatura di un sito seriale a patrimonio UNESCO. Infatti, la prof. Orioli è a capo della task force istituita dal Comune di Bologna per far ottenere alla città il prestigioso riconoscimento. Sarà, quindi, molto interessante conoscere come la tipologia edilizia del portico, inizialmente considerata un abuso edilizio, dagli statuti comunali del 1288 sia divenuta il tratto distintivo dell’impianto urbanistico di Bologna: 42 km di una straordinaria architettura, bellezza e tradizione paesaggistica, luogo unico al mondo di interscambio di valori umani e di cultura.

L’evento è patrocinato da Fondazione Flaminia.