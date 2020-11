Sant’Agata sul Santerno: riattivato il prestito d’asporto alla biblioteca “Loris Ricci Garotti”

Fino al 3 dicembre sarà riattivato il servizio “prestiti d’asporto” alla biblioteca comunale “Loris Ricci Garotti” di Sant’Agata sul Santerno. La biblioteca infatti, in ottemperanza alle norme vigenti, resterà chiusa al pubblico fino al 3 dicembre compreso.

Sarà possibile richiedere libri in prestito in numerosi modi: tramite la piattaforma ScopriRete, mandando una email a biblioteca@comune.santagatasulsanterno.ra.it, scrivendo alla pagina Facebook @BibRicciGarotti o chiamando lo 0545 919902 (il martedì e giovedì dalle 10 alle 12).

Sarà il personale stesso della biblioteca a contattare gli utenti, confermando la disponibilità del volume richiesto e accordando le modalità di ritiro o consegna, che avverrà all’esterno dei locali della biblioteca.Al momento non è possibile riconsegnare i libri che si hanno in prestito, pertanto i periodi di prestito sono congelati: i volumi potranno essere riconsegnati alla riapertura della biblioteca.

In questo periodo il personale della biblioteca è inoltre disponibile per eventuali informazioni bibliografiche tramite email, telefono o messaggio Facebook. Per restare aggiornati sulle attività della biblioteca, visitare la pagina Facebook @BibRicciGarotti.