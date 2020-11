Tutti negativi i tamponi fatti a ospiti e operatori della R.S.A. San Rocco di Fusignano

“I tamponi fatti agli ospiti e agli operatori del R.S.A. San Rocco di Fusignano sono tutti negativi” è stato il Sindaco di Fusignano, Nicola Pasi, a dare la buona notizia, ieri 9 novembre, nel tardo pomeriggio, con un post pubblicato sul proprio profilo facebook.

“Sono infatti passate due settimane da quando il Dipartimento di Salute e Igiene Pubblica, a seguito di una tempestiva indagine epidemiologica relativa ad un ricovero ospedaliero, aveva individuato la prima positività di un ospite della struttura. Sappiamo che due settimane sono solitamente il tempo impiegato dal virus per palesarsi – spiega il primo cittadino.- .Nel corso di queste due settimane tutti gli operatori della struttura hanno ulteriormente alzato l’attenzione e le precauzioni secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria e sono riusciti a contenere la diffusione del virus in uno dei luoghi più fragili e sensibili della nostra comunità. Mi complimento con tutti loro, perché non è certo facile fermare il contagio in un luogo in cui l’interazione con persone non autosufficienti è parte preponderante dell’attività quotidiana”.

“Questa vicenda ci insegna, a mio avviso, un paio di cose – prosegue Pasi -. Ci insegna che la tempestività nel tracciare i contatti delle nuove positività è essenziale per evitare l’espansione incontrollata del virus. Sta a tutti noi impegnarci coi nostri comportamenti affinché ciò possa mantenersi con la stessa efficacia di due settimane fa.

I numeri complessivi in questi casi fanno la differenza. Aiutiamo tutti il Dipartimento di Salute e Igiene Pubblica a poter svolgere quel preziosissimo lavoro di monitoraggio e tracciamento dei contatti essenziale in momenti così delicati. Ci insegna però anche che facendo le cose con grandissima attenzione e limitando i contatti personali il virus si può fermare. Se ci siamo riusciti in un luogo altamente sensibile come un RSA possiamo riuscirci in ogni luogo della nostra comunità.

“Facciamolo insieme rispettando le regole, mantenendo il distanziamento, indossando la mascherina, disinfettandosi spesso le mani, cambiando l’aria frequentemente nei locali chiusi che frequentiamo assieme ad altri e soprattutto riducendo i contatti quotidiani non essenziali. Ci dovremo impegnare tutti parecchio, ma è così che insieme potremo fermare ancora una volta l’infido virus” conclude.

Nel post, Pasi ha anche comunicato che ieri a Fusignano sono stati individuati cinque nuovi casi di positività COVID-19. Si tratta di quattro persone asintomatiche e di una persona con sintomi non preoccupanti posta in isolamento domiciliare.