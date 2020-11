Al Persolino Strocchi di Faenza Licenze Adobe per gli studenti: soluzioni rapide alla DAD

Il Persolino Strocchi sta distribuendo in questi giorni le licenze del pacchetto Adobe Creative Cloud a tutti gli studenti di grafica che ne fanno richiesta.

“In tempi di didattica a distanza, la scuola deve fornire risposte e soluzioni rapide e brillanti per assicurare il successo scolastico ai propri studenti – dichiarano dalla Persolino Strocchi – . Questi ultimi, infatti, non potendo presenziare alle lezioni in classe, seguono online le videolezioni su Meet di tutte le discipline e, guidati dai docenti d’indirizzo, utilizzano sui propri device i programmi di grafica digitale che accompagnano il loro percorso di studi”.

“Il pacchetto Adobe Incorporated è un software statunitense che fornisce programmi di grafica digitale professionale, fra questi Adobe Illustrator per l’elaborazione della grafica vettoriale e Adobe Photoshop per le elaborazioni di immagini raster. Gli alunni ricevono anche la licenza per l’utilizzo di InDesign, il programma di impaginazione in grado di creare layout destinati alla stampa, al web e ai dispositivi mobili – proseguono dall’istituto faentino -. La distribuzione del pacchetto Adobe è di fondamentale importanza per il percorso formativo degli studenti di grafica dell’istituto Persolino Strocchi di Faenza. I programmi, infatti, sono parte integrante del profilo professionale degli alunni che si interfacciano con il mondo dell’editoria, del web, della fotografia. Un mondo, questo, in costante evoluzione cui le proposte didattiche e formative del Persolino Strocchi tengono il passo”.