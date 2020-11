Covid. Emilia Romagna: slitta l’ordinanza anti-assembramenti

Come riporta una nota dell’Ansa, l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna per limitare gli assembramenti e per rendere più severe le restrizioni previste in ‘zona gialla’ molto probabilmente slitterà a domattina ed entrerà in vigore da venerdì. Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini al momento si sta confrontando con i colleghi di Veneto e Friuli Venezia Giulia per definire delle misure omogenee. I ragionamenti vertono su questioni quali le strade dello shopping, i ‘parchi commerciali’ (sfuggiti per un’interpretazione del dpcm alla chiusura dei centri commerciali) e sulla modulazione degli orari di bar e ristoranti. Per venerdì infatti, conclude la nota Ansa, si attendono anche i dati del monitoraggio della cabina di regia del ministero della Salute: se questi numeri si dovessero aggravare non si esclude che si esamini un passaggio dell’Emilia-Romagna in fascia arancione.