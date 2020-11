Divieto di munizioni caricate col piombo nelle zone umide? Uno stop che esiste da anni

Non vi nascondiamo che leggendo ieri la decisione del Parlamento Europeo circa il divieto di utilizzo delle munizioni caricate col piombo nelle zone umide, si prova inevitabilmente un attimo di smarrimento.

Sopratutto leggendo l’elenco di quelle del nostro territorio. Iniziando dalle Saline di Cervia, per proseguire con l’Ortazzo, (dimenticandosi dell’Ortazzino), per continuare con la Piallassa della Baiona, le Punte Alberete (dimenticandosi della Valle della Canna) e la Sacca di Bellocchio. In diverse di queste zone da molti anni si pratica la caccia con munizionamento non di piombo, essendone vietata anche la detenzione. Ma soprattutto citando territori (vedi Punte Alberete, Ortazzo, Saline di Cervia,Sacca di Bellocchio) che da infinito tempo sono diventate oasi, tutelate da trattati europei e inseriti all’interno del Parco del Delta del Po, con conseguente divieto di esercizio venatorio.

Tralasciamo per un attimo il plauso di LIPU e WWF per la salvaguardia di “avvoltoi e splendidi rapaci “che sembra, cibandosi di piombo, aumentino la loro mortalità, e dimenticandosi del grande numero di aziende che scaricano senza le dovute attenzioni e norme, piombo in soluzione come scarto di molte lavorazioni. Ci rendiamo conto del fatto che la deriva ambientalista contro il mondo venatorio incrementa sicuramente maggiormente il monte vendite delle testate giornalistiche, ci farebbe comunque molto piacere, mantenendo ferma la pluralità di informazione, che da sempre difendiamo e invochiamo come principio imprescindibile di democrazia, ci fosse un maggior approfondimento e coinvolgimento degli ‘addetti ai lavori’ nei confronti di tematiche che sempre di più esacerbano gli animi di persone già notevolmente stressate da virus e problemi economici e sociali. Tanto vi dovevamo.

Anlc Ravenna