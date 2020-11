Eugenio Fusignani: lasciamo al progetto Hub Portuale Ravenna il tempo necessario per sviluppare tutte le sue potenzialità

“La firma del contratto con il general contractor che realizzerà il progetto hub portuale è sicuramente uno dei risultati più concreti della nostra amministrazione comunale. Senza lo sforzo comune volto a superare posizioni preconcette del passato, non saremmo oggi uno dei pochissimi porti italiani interessato uno straordinario investimento pubblico/privato. Lasciamo al progetto hub portuale il tempo necessario per sviluppare tutte le sue potenzialità, ma contemporaneamente dobbiamo essere vicini ai nostri operatori portuali alle prese con una congiuntura economica difficilissima e nemmeno prossima ad essere superata. L’AdSP ha messo a punto in questi mesi un progetto di manutenzione dal valore di 10 milioni. Il nostro impegno, ora, deve essere quello di condurre in porto anche questa gara per assicurare competitività allo scalo ravennate. Si tratta di un segnale concreto verso gli operatori ravennati, ma anche per tutti gli stakeholders del porto. Il bando per la manutenzione rappresenta quel trait d’union verso l’avvio dell’escavo vero e proprio, necessario per mantenere alta la competitività dell’infrastruttura portuale.” Così il Vice Sindaco di Ravenna Eugenio Fusignani in una nota.