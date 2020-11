Nuovo regolamento per l’uso dei droni all’interno del Parco del Delta del Po: i divieti

Mercoledì 4 novembre si è tenuta, in modalità “virtuale” come i tempi rendono necessario, l’assemblea della Comunità del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna. All’ordine del giorno alcuni temi di grande attualità, come quello dell’approvazione di un regolamento per la disciplina del sorvolo dei droni.

Sono sempre più le persone, dai professionisti della fotografia ai privati cittadini, che acquistano droni di vario genere e se ne riscontra una recente larga diffusione anche all’interno del territorio del Parco. Si è quindi resa necessaria la realizzazione di un regolamento che disciplini l’utilizzo dei mezzi aerei a pilotaggio remoto – droni appunto – all’interno del perimetro dei Piani di Stazione dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po. Tutto questo per garantire una maggior tutela della fauna e dei periodi più delicati del loro ciclo biologico, come ad esempio il periodo di nidificazione e riproduzione.

Il regolamento, che è ora al vaglio della Regione Emilia-Romagna e che entrerà in vigore appena verrà approvato, prevede i seguenti divieti. L’utilizzo di aeromodelli e droni a fini ludici, per scopo quindi personale, non sarà ammissibile in Zone A di protezione integrale; Zone B di protezione generale, Zone C di protezione ambientale e nelle Aree Contigue, limitatamente alle sottozone PP.PRA e, per quanto riguarda la stazione “Pineta di Classe e Salina di Cervia”, anche in sottozona PP.PIN. L’utilizzi di aeromodelli e droni a fini sportivi, quindi per competizioni tra droni, sarà invece totalmente vietato in tutte le aree parco e pre-parco o di area contigua (Zone A, B, C e AC) cosi come definite dai Piani Territoriali di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna. L’utilizzo di droni a fini professionali, di ricerca scientifica o per esigenze di sicurezza non sarà ammissibile nelle Zone A, ma potrà essere consentito previa autorizzazione dell’Ente Parco nelle restanti zone del Parco .

Per ogni informazione si può contattare l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po al numero 0533/314003.