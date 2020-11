Volontari in servizio al cimitero l’1 e il 2 novembre. Il ringraziamento del sindaco di Massa Lombarda

In occasione delle ricorrenze dell’1 e 2 novembre, celebrazione di Ognissanti e commemorazione dei defunti, l’associazionismo di Massa Lombarda si è messo a disposizione della città per garantire il rispetto delle regole di sicurezza nel cimitero comunale di Massa Lombarda.

In queste giornate hanno informato i cittadini sulla necessità di rispettare la distanza di sicurezza, hanno ricordato i corretti comportamenti per limitare la diffusione del Covid-19 e messo a disposizione di tutti il gel per igienizzare le mani e gli attrezzi di utilizzo comune come scale e scope. Il servizio è stato reso da Auser Massa Lombarda, Gruppo Alpini Massa Lombarda, associazione Insieme per Massa 2000 e Agesci.

Nel ringraziare i volontari che si sono impegnati in questo ulteriore servizio, il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi ha evidenziato “la compattezza e l’unità di intenti delle tante associazioni. Il servizio che il volontariato sociale rende alla città è assolutamente decisivo per permettere di fornire servizi alla fascia più fragile dei nostri concittadini e di alzare la qualità della vita di tutti. Si tratta di un esempio lodevole che mi auguro si sviluppi ulteriormente”.