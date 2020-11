Esplorazioni spaziali e fenomeni celesti nel cielo novembrino nella nuova diretta youtube del Gruppo Astrofili Faenza

Continuano le dirette YouTube mensili organizzate dal Gruppo Astrofili Faenza, questa volta in collaborazione con “Minerva – Associazione di Divulgazione Scientifica”, https://noidiminerva.it https://facebook.com/noidiminerva.

Gli ospiti saranno Emanuele C. Catanzaro e Giovanni Garofalo di Minerva, che parleranno di esplorazione spaziale, e a seguire Fabio Fabbri, del Gruppo Astrofili Faenza, mostrerà con Stellarium il cielo di novembre e i principali fenomeni celesti dei prossimi giorni.

La diretta inizierà giovedì 12 novembre alle 21, e potrà essere seguita pubblicamente su YouTube all’indirizzo https://youtu.be/109b6EcnaJ4.

Si potranno fare commenti e domande in diretta grazie alla chat di YouTube, e si potrà rivedere anche in seguito, sempre allo stesso indirizzo.

“E’ un periodo d’oro per l’esplorazione spaziale – spiegano dal Gruppo Astrofili Faenza -: negli ultimi anni abbiamo assistito ad una presenza sempre più massiccia delle compagnie private, adesso in grado di portare degli esseri umani in orbita bassa, che stanno rendendo l’accesso allo spazio più “facile” ed economico. Inoltre sono stati recentemente avviati dei programmi di esplorazione sempre più ambizioni, se pensiamo che in questo momento ci sono degli astronauti che si stanno esercitando per tornane sulla Luna entro il 2025. Un mondo affascinante, reso possibile da persone eccezionali e che ha portato a dei risultati dei quali possiamo beneficiare tutti noi che stiamo sulla Terra”.

“Abbiamo raccolto per voi alcune curiosità nascoste tra le pieghe di questa fantastica pagina della storia umana, per conoscere un po’ meglio i protagonisti di ieri e di oggi e scoprire cosa potrà riservarci in futuro. Un viaggio pieno di sorprese, rivolto anche a chi si affaccia per la prima volta al di là della nostra atmosfera. Venite con noi?”, chiudono.