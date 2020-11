Giochi e biciclette per allietare il Natale: donazione di Cuore e Territorio all’associazione Il Terzo Mondo di Ravenna

Il segretario generale di Cuore e Territorio, Sandro Pati, ha donato ieri pomeriggio a nome di tutta l’associazione 3 biciclette e numerosi giocattoli all’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo ODV presieduta da Charles Tchameni Tchienga, tramite il loro”sportello del sorriso” di via Grado 30.

“In questo momento di crisi sociale – dichiara Charles Tchameni Tchienga, presidente de Il Terzo Mondo odv – accentuato dalla pandemia Covid-19, ognuno di questi doni farà sicuramente sorridere un bambino in occasione delle festività natalizie in previsione. Ringraziamo profondamente l’associazione Cuore e Territorio per questo prezioso dono. Cogliamo l’occasione anche per ringraziare tutti i benefattori che nonostante il momento, continuano a sostenerci. Poiché il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita”.