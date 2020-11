Incontro online di Confcommercio Terziario Donna sul tema della Gentilezza

Terziario Donna di Confcommercio Provincia di Ravenna organizzano per venerdì 13 novembre dalle 20.30 alle 22 sulla piattaforma GoToMeting un evento online dedicato al tema della Gentilezza, in occasione della giornata (giovedì 12 novembre) che ne celebra l’importanza.

Per iscriversi basta inviare una mail a ravenna@confcommercio.it. L’iniziativa sarà dedicata a raccontare “Storie di gentilezza in tempi straordinari – Come l’approccio gentile genera valore”, per far capire l’importanza della gentilezza nei rapporti interpersonali ed anche in ambito imprenditoriale. La partecipazione è gratuita.

Saluti:

Mauro Mambelli Presidente Confcommercio provincia di Ravenna

Alice Branzanti Presidente Terziario Donna Confcommercio provincia di Ravenna

Nel corso della serata testimonianze RACCONTI GENTILI

Partecipa:

Cristina Milani Fondatrice e Presidente Gentletude, Scrittrice

Moderatrice:

Claudia Fabbri Past President Terziario Donna Confcommercio provincia di Ravenna

Per info: Confcommercio provincia di Ravenna via di Roma 102

Tel. 0544 515718 www.confcommercioprovinciaravenna.it.