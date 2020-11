Online la VI edizione di Eduscopio della Fondazione Agnelli: ecco la classifica delle scuole in provincia di Ravenna

L’edizione 2019-20 di Eduscopio è online. Giunto alla VI edizione, il portale che offre gratuitamente informazioni su alcuni parametri oggettivi e comparabili sulla qualità dei percorsi di istruzione secondaria di II grado di tutta Italia è ormai diventato un riferimento prezioso per gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie: dal lancio ad oggi quasi 1.500.000 utenti unici hanno utilizzato questo strumento, per un totale di oltre 6.860.000 pagine visitate, si legge nella nota stampa. Per la nuova edizione di Eduscopio, i ricercatori della Fondazione Agnelli, coordinati da Martino Bernardi, hanno analizzato i dati di circa 1.255.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (a.s. 2013/14, 2014/15 e 2015/16) in circa 7.300 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

I risultati dei Licei scientifici delle Scienze Applicate e dei Licei delle scienze umane – opzione Economico sociale, introdotti nell’edizione 2018-19 di Eduscopio, si caratterizzano per una maggiore solidità statistica, essendo i diversi indici calcolati sulla base di due corti di diplomati (a.s. 2014/15 e 2015/16). L’analisi condotta sulla relazione tra Indice FGA e la Percentuale di diplomati in regola, indicatore che ci dice per ogni scuola quanti studenti iscritti al primo anno hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo, conferma il fatto che non vi sia alcuna relazione sistematica positiva tra selettività in itinere delle scuole superiori e risultati universitari dei loro diplomati, semmai il contrario: in media, sono gli studenti che provengono dalle scuole che non praticano una severa politica di scrematura quelli che ottengono in risultati migliori una volta all’università, a conferma che efficacia formativa ed equità possono andare di pari passo.

Ed ecco i dati degli Istituti secondari della Provincia di Ravenna e dei dintorni. Per l’indirizzo Classico l’indice FGA che fotografa la performance di una scuola in un particolare triennio mette al primo posto il Liceo Ricci Curbastro di Lugo (77,58), al secondo posto il Torricelli-Ballardini di Faenza (77,45) e al terzo posto il Liceo Dante Alighieri di Ravenna (74,01).

In campo Scientifico abbiamo al primo posto il Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza (84,55), poi il Ricci Curbastro di Lugo (82,78) e infine il Liceo Alfredo Oriani di Ravenna (82,22). Se passiamo alle Scienze applicate abbiamo al primo posto l’Oriani di Ravenna (84,95), seguito dal Torricelli-Ballardini di Faenza (84,22) e dal Ricci Curbastro di Lugo (80,22).

Per quanto riguarda le Scienze umane il Ricci Curbastro di Lugo è al primo posto (62,01), seguito dal Torricelli-Ballardini di Faenza (58,17) e dal Dante Alighieri di Ravenna (57,79). Per l’indirizzo Economico sociale in classifica abbiamo solo il Liceo Dante Alighieri di Ravenna (46,81).

In campo Linguistico al primo posto abbiamo il Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza (72,51), poi il Ricci Curbastro di Lugo (71,98) e infine il Dante Alighieri di Ravenna (65,44). In campo Artistico è segnalato solo il Liceo di Faenza (47,57).

In campo Tecnico ed Economico abbiamo al primo posto l’Istituto Alfredo Oriani di Faenza (59,60), seguito dall’Istituto Giuseppe Ginanni di Ravenna (56,73) e dal Giuseppe Compagnoni di Lugo (53,02). Infine eccoci all’indirizzo Tecnico e Tecnologico che vede al primo posto l’Istituto Nullo Baldini di Ravenna (72,01), seguito dal Morigia-Perdisa sempre di Ravenna (65,57), dal Bucci di Faenza (62,37) e dall’Oriani ancora di Faenza (62,31).