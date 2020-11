Per le Edizioni del Girasole arriva “Il mio amico Virgilio”, il libro illustrato che racconta Dante ai bambini

Per la realtà editoriale ravennate ‘le Edizioni del Girasole’ arriva “Il mio amico Virgilio” di Silvia Fantin, il libro illustrato che racconta Dante ai bambini.

“I personaggi suscitano immediata simpatia tramite situazioni ed emozioni riconoscibili da ogni bambino. Dante è un bambino come tanti, Virgilio un gatto coraggioso, Beatrice una bambina colta, Caronte l’autista del pulmino scolastico, Cerbero un computer con i suoi pericoli, Matelda una guida speciale nella pineta di Classe… Il richiamo ai versi più risonanti scritti dall’Alighieri, permette quasi una forma propedeutica di apprendimento, seminando, mi auguro, nei lettori più piccoli, curiosità per il padre della nostra bellissima lingua e per le sue opere”. (dalla presentazione di Ouidad Bakkali)

L’AUTRICE

Silvia Fantin è nata a Rovigo. Ravennate di adozione, si dedica alla ricerca di tutto ciò che è felicità sostenibile. Ama l’arte in tutte le sue forme e ne considera i bambini i più grandi intenditori. Mamma di Jacopo, le piace scrivere per lui e per i bimbi di ogni età. È l’Autrice dei testi di questo libro. Sara Fantinelli è nata a Pescara. La passione per l’arte l’ha portata a Ravenna dove si è laureata in Conservazione dei Beni Culturali. La creatività in ogni espressione – disegno, pittura, cucito – è il suo pane quotidiano! E ama trasmettere la sensibilità per l’arte ai bambini, come fa con le sue bimbe, Lisa e Aurora. La pubblicazione si avvale della collaborazione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna

IL LIBRO

Il mio amico Virgilio

Autrice: Silvia Fantin

Collana: Fuori dalla selva – 4

Genere: Letteratura per l’infanzia

Formato: Cm. 17×24

Pagine: 80 in quadricromia con 20 illustrazioni di Sara Fantinelli

Destinatari: Amici di Dante e dei bambini

Prezzo: € 10.00