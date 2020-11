Ravennanotizie per il Settimo Centenario di Dante Alighieri: La Divina Commedia. Paradiso, Canto II

Per celebrare il Settimo Centenario di Dante Alighieri, Ravennanotizie.it e le altre testate collegate hanno deciso di pubblicare per cento giorni, integralmente, La Divina Commedia. Un canto al giorno, a partire dal 5 settembre, giornata d’inizio delle celebrazioni del Settimo Centenario in Italia. Per il testo del poema seguiamo l’edizione del critico letterario e dantista Giorgio Petrocchi (1921 – 1989) La Commedia secondo l’antica vulgata (4 volumi), a cura della Società Dantesca Italiana, Milano 1966-1967.

PARADISO, CANTO II

O voi che siete in piccioletta barca,

desiderosi d’ascoltar, seguiti

dietro al mio legno che cantando varca,

tornate a riveder li vostri liti:

non vi mettete in pelago, ché forse,

perdendo me, rimarreste smarriti.

L’acqua ch’io prendo già mai non si corse;

Minerva spira, e conducemi Appollo,

e nove Muse mi dimostran l’Orse.

Voialtri pochi che drizzaste il collo

per tempo al pan de li angeli, del quale

vivesi qui ma non sen vien satollo,

metter potete ben per l’alto sale

vostro navigio, servando mio solco

dinanzi a l’acqua che ritorna equale.

Que’ gloriosi che passaro al Colco

non s’ammiraron come voi farete,

quando Iasón vider fatto bifolco.

La concreata e perpetua sete

del deiforme regno cen portava

veloci quasi come ‘l ciel vedete.

Beatrice in suso, e io in lei guardava;

e forse in tanto in quanto un quadrel posa

e vola e da la noce si dischiava,

giunto mi vidi ove mirabil cosa

mi torse il viso a sé; e però quella

cui non potea mia cura essere ascosa,

volta ver’ me, sì lieta come bella,

«Drizza la mente in Dio grata», mi disse,

«che n’ha congiunti con la prima stella».

Parev’a me che nube ne coprisse

lucida, spessa, solida e pulita,

quasi adamante che lo sol ferisse.

Per entro sé l’etterna margarita

ne ricevette, com’acqua recepe

raggio di luce permanendo unita.

S’io era corpo, e qui non si concepe

com’una dimensione altra patio,

ch’esser convien se corpo in corpo repe,

accender ne dovrìa più il disio

di veder quella essenza in che si vede

come nostra natura e Dio s’unio.

Lì si vedrà ciò che tenem per fede,

non dimostrato, ma fia per sé noto

a guisa del ver primo che l’uom crede.

Io rispuosi: «Madonna, sì devoto

com’esser posso più, ringrazio lui

lo qual dal mortal mondo m’ha remoto.

Ma ditemi: che son li segni bui

di questo corpo, che là giuso in terra

fan di Cain favoleggiare altrui?».

Ella sorrise alquanto, e poi «S’elli erra

l’oppinion», mi disse, «d’i mortali

dove chiave di senso non diserra,

certo non ti dovrien punger li strali

d’ammirazione omai, poi dietro ai sensi

vedi che la ragione ha corte l’ali.

Ma dimmi quel che tu da te ne pensi».

E io: «Ciò che n’appar qua sù diverso

credo che fanno i corpi rari e densi».

Ed ella: «Certo assai vedrai sommerso

nel falso il creder tuo, se bene ascolti

l’argomentar ch’io li farò avverso.

La spera ottava vi dimostra molti

lumi, li quali e nel quale e nel quanto

notar si posson di diversi volti.

Se raro e denso ciò facesser tanto,

una sola virtù sarebbe in tutti,

più e men distributa e altrettanto.

Virtù diverse esser convegnon frutti

di princìpi formali, e quei, for ch’uno,

seguiterìeno a tua ragion distrutti.

Ancor, se raro fosse di quel bruno

cagion che tu dimandi, o d’oltre in parte

fora di sua materia sì digiuno

esto pianeto, o, sì come comparte

lo grasso e ‘l magro un corpo, così questo

nel suo volume cangerebbe carte.

Se ‘l primo fosse, fora manifesto

ne l’eclissi del sol per trasparere

lo lume come in altro raro ingesto.

Questo non è: però è da vedere

de l’altro; e s’elli avvien ch’io l’altro cassi,

falsificato fia lo tuo parere.

S’elli è che questo raro non trapassi,

esser conviene un termine da onde

lo suo contrario più passar non lassi;

e indi l’altrui raggio si rifonde

così come color torna per vetro

lo qual di retro a sé piombo nasconde.

Or dirai tu ch’el si dimostra tetro

ivi lo raggio più che in altre parti,

per esser lì refratto più a retro.

Da questa instanza può deliberarti

esperienza, se già mai la provi,

ch’esser suol fonte ai rivi di vostr’arti.

Tre specchi prenderai; e i due rimovi

da te d’un modo, e l’altro, più rimosso,

tr’ambo li primi li occhi tuoi ritrovi.

Rivolto ad essi, fa che dopo il dosso

ti stea un lume che i tre specchi accenda

e torni a te da tutti ripercosso.

Ben che nel quanto tanto non si stenda

la vista più lontana, lì vedrai

come convien ch’igualmente risplenda.

Or, come ai colpi de li caldi rai

de la neve riman nudo il suggetto

e dal colore e dal freddo primai,

così rimaso te ne l’intelletto

voglio informar di luce sì vivace,

che ti tremolerà nel suo aspetto.

Dentro dal ciel de la divina pace

si gira un corpo ne la cui virtute

l’esser di tutto suo contento giace.

Lo ciel seguente, c’ha tante vedute,

quell’esser parte per diverse essenze,

da lui distratte e da lui contenute.

Li altri giron per varie differenze

le distinzion che dentro da sé hanno

dispongono a lor fini e lor semenze.

Questi organi del mondo così vanno,

come tu vedi omai, di grado in grado,

che di sù prendono e di sotto fanno.

Riguarda bene omai sì com’io vado

per questo loco al vero che disiri,

sì che poi sappi sol tener lo guado.

Lo moto e la virtù d’i santi giri,

come dal fabbro l’arte del martello,

da’ beati motor convien che spiri;

e ‘l ciel cui tanti lumi fanno bello,

de la mente profonda che lui volve

prende l’image e fassene suggello.

E come l’alma dentro a vostra polve

per differenti membra e conformate

a diverse potenze si risolve,

così l’intelligenza sua bontate

multiplicata per le stelle spiega,

girando sé sovra sua unitate.

Virtù diversa fa diversa lega

col prezioso corpo ch’ella avviva,

nel qual, sì come vita in voi, si lega.

Per la natura lieta onde deriva,

la virtù mista per lo corpo luce

come letizia per pupilla viva.

Da essa vien ciò che da luce a luce

par differente, non da denso e raro;

essa è formal principio che produce,

conforme a sua bontà, lo turbo e ‘l chiaro».

Nell’immagine, Dante e Beatrice in Paradiso visti da Amos Nattini

Nel video è contenuto un breve riassunto dei Canti I e II del Paradiso, tratto dal canale YouTube La Divina Commedia in HD