Le biblioteche dell’Unione aderiscono alla settimana nazionale di “Nati per leggere”

Le biblioteche dell’Unione della Bassa Romagna aderiscono alla settimana nazionale di “Nati per leggere”, dal 14 al 21 novembre, per sostenere il diritto alle storie di tutti i bambini e le bambine. Quest’anno l’adesione è inevitabilmente condizionata dalle disposizioni in vigore: così è nato “Una lettera a NpL”. L’invito è quello di scrivere appunto una lettera a NpL, non importa se su carta, al computer, con un messaggio vocale. La lettera potrà poi essere inviata a dirittiallestorie@gmail.com o direttamente alla pagina Facebook nazionale del programma (@natiperleggere) via messaggio. Se la lettera è scritta a mano si può inviare una foto.

I partecipanti riceveranno un regalo virtuale da parte di “Nati per leggere”. Inoltre, sui profili social delle biblioteche dell’Unione, saranno divulgati tanti suggerimenti di lettura legati al tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La giornata del 20 novembre sarà festeggiata con tante iniziative virtuali.