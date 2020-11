ALICE IN WONDERLAND / E campiò de mond, Mago Salimba, Wanna Marchi e il flauto mascherato… le perle della settimana

Care amiche e cari amici benvenuti al secondo appuntamento con questa rubrica dedicata al meraviglioso e mirabolante mondo dei social, che ci offre anche questa settimana suggestioni e curiosità che ho raccolto per voi in un piccolo compendio.

1) Lista per Ravenna… remake di Dieci piccoli indiani? Dopo Nicola Grandi, un altro esponente di LpRa sembra lasciare Ancisi per approdare ad altri lidi. Si tratta di Gianluca Benzoni che annuncia su Facebook la sua decisione, suggellata da una foto gomito a gomito con Roberto Fagnani, coordinatore ravennate di Italia Viva, di aderire al partito di Renzi. Benzoni è però il capogruppo del consiglio territoriale Ravenna Sud di Lista per Ravenna e appartiene all’opposizione: come si concilia questo ruolo con l’adesione a un partito di centro sinistra, in maggioranza? Secondo Benzoni non c’è contraddizione fra stare in LpRa e Italia Viva allo stesso tempo, e lo spiega lui stesso così: “Lista per Ravenna è un libero movimento senza tessere e senza iscrizioni e non un Partito, il cui statuto consente a ciascun attivista di militare in una formazione politica, fermo restando l’impegno a sostenerne le attività e le posizioni espresse sul piano civico”. E poi l’incarico che ricopre sarebbe legato in particolar modo al mondo del volontariato e non inconciliabile al suo nuovo posizionamento politico. Nessun conflitto, quindi? Nemmeno di logica? E quando si voterà per Ravenna 2021? Sta di fatto che se si continua di questo passo Lista per Ravenna rischia di diventare un remake del romanzo di Agatha Christie “Dieci piccoli indiani”… Uno dopo l’altro se ne andranno tutti o vi saranno nuovi ingressi a rinforzarne le fila?

2) E “Pataca”, e “Sburò” e “E campiò de mond”. L’ex sindaco di Ravenna Vidmer Mercatali, attivissimo su Facebook, ci narra in un post esilarante come il mondo dei social sia popolato dagli stessi personaggi che animavano i bar e le case del popolo di campagna negli anni ’60. Non mancano le differenze però. Nei bar erano presenti immancabilmente personaggi istrionici come il pataca e lo sburò di turno, che tenevano banco con le loro fanfaronate, facendo a gara a chi la sparava più grossa, e quando esageravano li si mandava a quel paese, rimettendoli al loro posto, ben sapendo che la sera dopo sarebbero tornati alla carica… Il campiò de mond poi era la summa dei due personaggi in quanto a fanfaronate e balle spaziali. Anche i social pullulano di campioni del mondo che sanno tutto, smascherano complotti mondiali, rivelano verità ignote ai più, sono produttori seriali di fake news e leggende metropolitane a cui credono ciecamente solo perché hanno sbirciato in qualche sito ameno o perché gliel’ha detto il cugino. A differenza dei contaballe di un tempo, però, questi campioni non fanno ridere, e mandarli a quel paese è inutile: sono completamente sprovvisti di autoironia e prendono il mondo e se stessi troppo sul serio…

3) Un mago si aggira per il web… il Mago Salimba! Nevio Salimbeni, portavoce ravennate di +Europa, come sua abitudine in prossimità di elezioni o consultazioni referendarie, non ci ha fatto mancare il suo vaticinio circa i risultati delle elezioni presidenziali americane. In questo caso oggetto del pronostico era infatti la sfida a stelle e strisce tra Biden e Trump. E Mago Salimba ci aveva visto giusto, azzeccando con buona approssimazione la distribuzione dei seggi e la vittoria di Biden. Vittoria che viene commentata positivamente da vari politici locali, da Roberto Fagnani, assessore ai lavori pubblici e leader di Italia Viva, al vicesindaco repubblicano Eugenio Fusignani. I simpatizzanti di Trump si sono divisi invece in due categorie. Anche da noi ci sono quelli che si ostinano a non riconoscere la vittoria di Biden sostenendo la teoria dei brogli e dei voti postali che avrebbbero favorito il candidato democratico, e quelli che seppur sconsolatamente hanno accettato la sconfitta del loro beniamino, magari con un laconico “God bless America.”

4) Perle complottiste e dove trovarle: avete notato anche voi l’inarrestabile proliferare di pagine e gruppi negazionisti, no mask, no vax, eccetera? Il post di un’adepta a questa corrente di pensiero è diventato virale e la dice lunga sull’acume di certa fauna che infesta il web. Ecco la perla: “e guardacaso chi è che trova il vaccino? Un’azienda farmaceutica… ho detto tutto!” In seguito all’annuncio della Pfizer i negazionisti si sono sbizzarriti in svariate teorie cospirazioniste su Big Pharma, il gruppo Bildemberg, Bill Gates e chi più ne ha più ne metta… Secondo loro il Covid è un’invenzione dei poteri forti per instaurare una dittatura sanitaria diffondendo panico e terrore nella popolazione mondiale. Con la scusa del vaccino inietteranno un microchip, le ambulanze che girano a sirene spiegate in realtà sono vuote, i reparti di terapia intensiva deserti, e magari – perché no? – la terra è piatta e l’uomo non è mai stato sulla luna… se volete farvi due risate fate un giro in pagine come “analfabetismo funzionale”, “complottisti fantastici e dove trovarli”, “complottisti anonimi”. Troverete perle di saggezza come questa: “Han dovuto arrestare Wanna Marchi se no starebbero ancora comprando il sale magico, ma questa storia del covid non li convince.” La vignetta di Mauro Biani riassume lo stato dell’arte con semplicità e efficacia: “La verità deve essere un complotto o mi fa paura.”

5) Il flauto mascherato: con una nuova ordinanza il Governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (a cui vanno i nostri auguri di pronta guarigione) ha disposto la sospensione delle lezioni di musica nelle scuole. A tal proposito non sono mancate le lamentele di alcuni docenti, tra cui quella del prof. Pier Paolo Bini di Modena, che ha diffuso in rete la foto di un flauto con mascherina incorporata, la sua personale soluzione adottata sinora nelle lezioni di musica… ma anche lui dovrà rassegnarsi a mettere fino a nuovo ordine il flauto nel cassetto, chissà se i suoi studenti sono così affranti all’idea di non dover più suonare per un po’ Fra Martino campanaro. Io ero un disastro a suonare il flauto e ricordo ancora il terrore che mi assaliva prima di ogni lezione di musica alle medie. Del resto ognuno ha i propri traumi adolescenziali, no?

Dai meandri del web per oggi è tutto, alla prossima!