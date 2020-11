Palazzo Milzetti di Faenza partecipa alla Notte dei Musei: sabato 14 novembre dalle ore 20 in streaming

A seguito delle disposizioni del Governo, Palazzo Milzetti – Museo nazionale dell’età neoclassica in Romagna insieme a tutti i luoghi della cultura della Direzione Musei Emilia Romagna, non è accessibile al pubblico fino al cessare dell’emergenza.

“Questo non significa che vogliamo fermarci – spiegano dal museo – e interrompere il dialogo con il nostro pubblico, questo rapporto sarà sempre per noi una priorità assoluta. A tal fine abbiamo ideato, grazie all’impegno dei servizi educativi del museo, una serie di visite guidate digitali, denominate #milzettivirtualtour, tramite la pagina facebook del museo”.

#milzettivirtualtour “racconta il Museo e le sue collezioni attraverso alcune dirette facebook: il pubblico viene accolto nelle magnifiche stanze del Museo e accompagnato virtualmente alla scoperta degli angoli più reconditi del Palazzo. Abbiamo modo così di approfondire tematiche inerenti ai diversi ambienti del Museo e di svelare storie e curiosità attraverso un affascinante viaggio fra mito ed attualità”.

#milzettivirtualtour “è uno strumento aggiuntivo rispetto alla consueta visita guidata, un’occasione in più in un momento così difficile, in attesa di riassaporare dal vivo il piacere di una visita a Palazzo Milzetti. Dopo le visite in diretta, già effettuate nel corso dell’emergenza Covid, che hanno riscontrato largo favore di pubblico, il nuovo appuntamento è fissato per sabato 14 novembre 2020, alle ore 20, sulla pagina Facebook del Museo”.

Palazzo Milzetti, Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna, partecipa infatti alla Notte dei Musei, un evento di respiro europeo, nella notte del 14 novembre, dalle ore 20 in diretta streaming. si tratta, spiegano dalmuseo, di “Un’occasione unica per coinvolgere un pubblico più giovane, permettendo un’emozionante ed insolita fruizione del patrimonio artistico italiano anche a coloro che non riescono a farlo nei consueti orari di visita. Nel corso della visita guidata, dalle ore 20 in poi, gli occhi degli spettatori saranno allenati a guardare in alto: ci si soffermerà infatti sulle volte decorate, con una particolare attenzione ai riferimenti celesti e alle storie della notte. Dal Tempio di Apollo, al boudoir, alla biblioteca, verranno svelate credenze, miti, allusioni e personificazioni, in un’aura di mistero e sogno”.

INFORMAZIONI

Tutti i contenuti saranno fruibili sul profilo facebook del Museo: https://www.facebook.com/PalazzoMilzettiFaenza/ Agli indirizzi https://palazzomilzetti.jimdofree.com/percorso-multimediale-multimedia/ https://palazzomilzetti.jimdofree.com/milzettivirtualtorur-le-dirette-streaming/ sono inoltre disponibili percorsi multimediali fruibili da casa oppure si puà scaricare l’App