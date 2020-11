Servizio di Dog Sitting gratis per chi è solo e in quarantena, l’ideatrice cerca volontari e lancia appello al Comune

Avevamo già parlato del servizio di Dog Sitting – professionale e gratuito per i cani delle persone affette da Covid che sono in quarantena presso le proprie abitazioni – pensato Giorgia Alvino del Centro Cinofilo Hakuna Matata di Ravenna. Oggi però Giorgia cerca volontari che la aiutino: “le richieste che arrivano sono tante, e io e la mia piccola squadra non riusciamo a gestirle tutte. Perciò cerco non solo volontari, ma chiedo anche attenzione al Comune di Ravenna: se ci potesse essere da parte dell’amministrazione aiuto e collaborazione si potrebbe coprire in maniera più soddisfacente un servizio che si sta dimostrando molto utile e molto richiesto in questo particolare momento che tutti stiamo vivendo”.

COME CONTATTARE GIORGIA

Facebook

www.hakunamatataravenna.it

3391697622

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO

“Ci teniamo a precisare – ci spiega Giorgia al telefono – che il servizio verrà offerto a chi davvero si trova in difficoltà: per esempio chi non ha amici, parenti o dog sitter di riferimento che possano portare fuori il cane; o chi non ha un giardino per far giocare il cane stando in casa. E’ un servizio pensato, soprattutto, per anziani soli che si trovano in situazioni di reale bisogno, anche, nel caso, per esigenze di veterinario o di necessità di fare la spesa per il cane. Ovviamente, le richieste verranno vagliate attraverso un colloquio preliminare, per accertarsi che la persona richiedente rispetti i requisiti richiesti, tra i quali l’attestazione della positività o dello stato di quarantena necessario”.

LE NORME DI SICUREZZA

“Sarà necessario concordare la modalità in cui verrà preso il cane, non ci dovranno essere contatti diretti, – specifica Giorgia – Useremo guanti, mascherine, cambieremo il guinzaglio e ci sanificheremo spesso le mani ma in nessun modo potremo entrare nelle abitazioni o avere contatti diretti con i proprietari. Nonostante il via libera dell’Asl veterinaria, ovviamente, visto il continuo mutamento di norme e Dpcm, valuteremo i singoli casi volta per volta”

COME FUNZIONA?

Si telefona al 3391697622 a Giorgia Alvino – Centro Cinofilo Hakuna Matata Ravenna (tra le 9 e le 19), si comunica la durata della quarantena e, se ci sono i prerequisiti perché la richiesta venga accolta, si concorda un appuntamento.

CHE ZONA COPRE?

Al momento è pensato per Ravenna Città, spiega Giorgia, “ma, anche qui, valuteremo i singoli casi”.

QUANTO COSTA?

Il servizio è gratuito. Ovviamente, per chi non è in quarantena, il servizio è attivo a pagamento.