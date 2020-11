Sabato scorso abbiamo pubblicato l’interrogazione al Sindaco di Alvaro Ancisi (LpRa) preoccupato di quanto sta accadendo dentro il MAR in questi giorni, all’insaputa del pubblico: il consigliere comunale paventava addirittura un disegno di “cancellazione” o “smantellamento” del MAR, chiedendo al Sindaco Michele de Pascale di riferire. Lasciato passare il weekend, abbiamo chiesto oggi lunedì 16 novembre lumi al Direttore del MAR Maurizio Tarantino, il quale lapidario ci risponde che, nel merito – trattandosi di un’interrogazione – risponderanno ad Ancisi il Sindaco o l’Assessora alla Cultura. Ma con una certa flemma Maurizio Tarantino invita tutti – il nostro giornale che l’ha interpellato ed evidentemente anche Alvaro Ancisi – a rileggersi una nota del MAR del giugno scorso che Ravennanotizie.it come molti altri organi d’informazione ha pubblicato. Il Direttore del MAR non ha voluto aggiungere nulla. Lì per lì siamo rimasti piuttosto sorpresi e poi siamo andati subito a riprendere la notizia del 30 giugno. E abbiamo così scoperto l’arcano.

“In attesa della mostra fotografica di Paolo Roversi a cura di Chiara Bardelli Nonino con le scenografie di Jean-Hugues de Chatillon, posticipata al mese di ottobre – recita l’articolo – a partire dal mese di luglio saranno avviati i lavori di manutenzione del museo nella zona del quadriportico e della loggia al piano terra, con interventi di ripristino della muratura, anche in previsione dell’apertura di un nuovo ingresso sul lato dei giardini pubblici. Un’apertura dal valore simbolico, oltre che funzionale, con il museo che apre le porte alla città non solo per la fruizione delle opere, ma per divenire luogo ideale di scambio e di dialogo. Sarà inoltre l’opportunità per una riflessione su una diversa articolazione degli spazi museali, con un focus particolare dedicato agli esiti più sperimentali del mosaico contemporaneo. Continuano inoltre le ricerche d’archivio sul nucleo storico e fondante della collezione musiva permanente, i mosaici e i cartoni pittorici realizzati per la Mostra di mosaici moderni del 1959, con l’obiettivo di evidenziare al meglio il valore storico e culturale di quell’esperienza, così fortemente identitaria per la memoria della città. Per permettere la messa in sicurezza delle collezioni dei mosaici moderni e contemporanei, durante i lavori di manutenzione, sarà necessaria la loro movimentazione nei depositi e per questa ragione la Collezione non sarà visibile ai visitatori a partire dal 2 luglio e per tutta la complessiva durata dei lavori di ripristino.”

In sostanza, con garbo, il dottor Tarantino ci ha voluto ricordare che abbiamo un po’ tutti la memoria corta. Bastava tenere a mente questa informazione, correttamente diffusa e con buon anticipo. E così il consigliere Ancisi avrebbe potuto forse risparmiarsi la sua interrogazione. Mentre qualcun altro poteva evitare di immaginare complotti inesistenti. Bastano e avanzano quelli sul Covid, a farci ridere o dannare.