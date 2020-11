Russi. Lo Ziggybar continua su Apecar: consegne a domicilio casa per casa

Nicola Fabrizio, titolare dello Ziggybar sito a Russi, ha trovato un nuovo ecamotage per portare avanti la sua attività dopo l’entrata in vigore della zona arancione in Emilia Romagna. Sino a poche ore prima, lo Ziggybar, tradizionale punto di ritrovo per molti membri della comunità russiana, s’era reinventato con la “Bibliobar”, fornendo l’opportunità di studiare a molti studenti e giovanissimi presso il bar russiano essendo la biblioteca comunale chiusa. La zona arancione ha costretto tuttavia Ziggybar a rinunciare momentaneamente all’iniziativa (7-8 studenti in media ogni mattina nei rispettivi tavolini distanziati un metro l’uno dall’altro) con la speranza di ripartire tra due settimane.

Fabrizio poche ore fa ha comunicato attraverso Facebook che l’attività del bar continuerà attraverso un servizio “Ape – aperitivo” in collaborazione con Blueberry: “Ho noleggiato un apecar: girerò casa per casa, con le consegne a domicilio. Vi farò gustare l’ape-ritivo”. In chiusura di post il titolare dello Ziggybar ha scherzato: “C’è però una cosa di cui mi stupisco: non ho un solo neurone (Ah No? Non Posso?), ma come direbbe Lucarelli “questa è un altra storia”.