ASP Ravenna, Cervia e Russi: pubblicato avviso di selezione per assunzione del Direttore

L’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso di selezione per l’assunzione, a tempo determinato, del proprio Direttore. Gli organi di governo dell’Azienda hanno deciso di scegliere il dirigente nel modo trasparente e più aperto possibile. La procedura pubblica è curata dal Comune di Cervia, grazie ad un accordo di collaborazione fra Enti e si concluderà con una terna di candidati tra i quali potrà essere scelto il Direttore.

La Presidenza Asp ha rilasciato la seguente nota stampa per fare ulteriore chiarezza: “Mantenere alta la qualità dei servizi agli anziani è la finalità dell’Azienda. Sono stata chiamata ad amministrare questa istituzione all’inizio di un anno difficilissimo, da cui vogliamo uscire più forti. Le collaborazioni con i Comuni soci, con l’Ausl e con le altre Asp del territorio, ci consentono di lavorare meglio, insieme, per salvaguardare i Servizi pubblici dedicati agli anziani e dunque i lavoratori che li prestano.

L’Asp ha tutte le carte in regola per gestire le attività dedicate agli anziani e anche per ampliarle ed adeguarle a nuovi bisogni. La nomina di un dirigente è un passo per rinforzare l’organizzazione aziendale. Il Consiglio di Amministrazione ha anche approvato la convenzione per procedere al concorso per assumere di ruolo 8 infermieri per le case residenza e i centri diurni di Cervia e Russi.

Infine stiamo facendo il possibile per accelerare le assunzioni di ruolo degli Operatori socio-sanitari, che garantiscono la qualità della cura e dell’assistenza . Siamo consapevoli che la forza dell’Azienda sta nel valore di tutti i nostri collaboratori. Non è facile in questo momento trovare le necessarie professionalità, ma siamo fiduciosi

che la prospettiva di lavorare nell’Azienda Pubblica di Servizi Ravenna Cervia e Russi, e in generale nel nostro territorio, sia ancora attrattiva”.